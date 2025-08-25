Крем, яблоки, песочное тесто: три идеальных слоя в одном пироге (видео)

Если вы хотите порадовать близких или удивить гостей – приготовьте его

Яблоко – один из самых любимых и универсальных фруктов в кулинарии. Из него готовят компоты, повидла, штрудели, пирожки, а еще ароматные, теплые десерты, наполняющие дом ароматом уюта. Особенно достоин внимания медовый яблочный крамбл – хрупкий, сладкий, с приятной кислинкой.

Но сейчас мы предлагаем классику: яблочный пирог с заварным кремом. Сочетание хрустящего песочного теста, сочных яблок и нежного крема создает десерт, который будет смаковать каждому. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lanas_diet".

Как приготовить яблочный пирог с заварным кремом

Ингредиенты:

Тесто:

масло комнатной температуры – 150 г;

сахар – 120 г;

соль – щепотка;

мука – 300 г;

разрыхлитель – 1 ч. л;

яйцо – 1 шт.;

холодная вода – 2 ст. л;

Яблочный слой:

кислые яблоки – 4 шт.;

сахар – 1 ст. л;

цедра и сок лимона – с половины;

Заварной крем:

яйца – 3 шт.;

сахар – 90 г;

ваниль – по вкусу;

мука – 75 г;

молоко – 750 мл;

Дополнительно:

миндальные хлопья – для посыпки.

Способ приготовления: