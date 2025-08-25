Укр

Крем, яблоки, песочное тесто: три идеальных слоя в одном пироге (видео)

Мария Швец
Готовится он немного дольше обычной шарлотки, а получается намного вкуснее и эффектнее.

Если вы хотите порадовать близких или удивить гостей – приготовьте его

Яблоко – один из самых любимых и универсальных фруктов в кулинарии. Из него готовят компоты, повидла, штрудели, пирожки, а еще ароматные, теплые десерты, наполняющие дом ароматом уюта. Особенно достоин внимания медовый яблочный крамбл – хрупкий, сладкий, с приятной кислинкой.

Но сейчас мы предлагаем классику: яблочный пирог с заварным кремом. Сочетание хрустящего песочного теста, сочных яблок и нежного крема создает десерт, который будет смаковать каждому. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lanas_diet".

Как приготовить яблочный пирог с заварным кремом

Ингредиенты:

Тесто:

  • масло комнатной температуры – 150 г;
  • сахар – 120 г;
  • соль – щепотка;
  • мука – 300 г;
  • разрыхлитель – 1 ч. л;
  • яйцо – 1 шт.;
  • холодная вода – 2 ст. л;

Яблочный слой:

  • кислые яблоки – 4 шт.;
  • сахар – 1 ст. л;
  • цедра и сок лимона – с половины;

Заварной крем:

  • яйца – 3 шт.;
  • сахар – 90 г;
  • ваниль – по вкусу;
  • мука – 75 г;
  • молоко – 750 мл;

Дополнительно:

  • миндальные хлопья – для посыпки.

Способ приготовления:

  1. Сварить заварной крем: взбить яйца с сахаром и ванилью, добавить муку, постепенно ввести горячее молоко и проварить до загустения.
  2. Слегка остудить крем.
  3. Замесить тесто из всех ингредиентов, завернуть в пленку.
  4. Нарезать кубиком яблоки, добавить сахар, цедру и лимонный сок.
  5. Выложить тесто в форму с пергаментом, сверху – яблоки, затем – крем, посыпать миндалем.
  6. Выпекать при 170 С около часа, полностью остудить и поставить в холодильник для стабилизации крема.
