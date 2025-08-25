Крем, яблоки, песочное тесто: три идеальных слоя в одном пироге (видео)
Читати українською
Если вы хотите порадовать близких или удивить гостей – приготовьте его
Яблоко – один из самых любимых и универсальных фруктов в кулинарии. Из него готовят компоты, повидла, штрудели, пирожки, а еще ароматные, теплые десерты, наполняющие дом ароматом уюта. Особенно достоин внимания медовый яблочный крамбл – хрупкий, сладкий, с приятной кислинкой.
Но сейчас мы предлагаем классику: яблочный пирог с заварным кремом. Сочетание хрустящего песочного теста, сочных яблок и нежного крема создает десерт, который будет смаковать каждому. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lanas_diet".
Как приготовить яблочный пирог с заварным кремом
Ингредиенты:
Тесто:
- масло комнатной температуры – 150 г;
- сахар – 120 г;
- соль – щепотка;
- мука – 300 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- яйцо – 1 шт.;
- холодная вода – 2 ст. л;
Яблочный слой:
- кислые яблоки – 4 шт.;
- сахар – 1 ст. л;
- цедра и сок лимона – с половины;
Заварной крем:
- яйца – 3 шт.;
- сахар – 90 г;
- ваниль – по вкусу;
- мука – 75 г;
- молоко – 750 мл;
Дополнительно:
- миндальные хлопья – для посыпки.
Способ приготовления:
- Сварить заварной крем: взбить яйца с сахаром и ванилью, добавить муку, постепенно ввести горячее молоко и проварить до загустения.
- Слегка остудить крем.
- Замесить тесто из всех ингредиентов, завернуть в пленку.
- Нарезать кубиком яблоки, добавить сахар, цедру и лимонный сок.
- Выложить тесто в форму с пергаментом, сверху – яблоки, затем – крем, посыпать миндалем.
- Выпекать при 170 С около часа, полностью остудить и поставить в холодильник для стабилизации крема.