Крем, яблука, пісочне тісто: три ідеальні шари в одному пирозі (відео)
Якщо ви хочете порадувати близьких або здивувати гостей — приготуйте його
Яблуко — один із найулюбленіших і найуніверсальніших фруктів у кулінарії. З нього готують компоти, повидла, штруделі, пиріжки, а ще — духмяні, теплі десерти, що наповнюють дім ароматом затишку. Особливо вартий уваги медовий яблучний крамбл — крихкий, солодкий, із приємною кислинкою.
Але сьогодні ми пропонуємо класику: яблучний пиріг із заварним кремом. Поєднання хрумкого пісочного тіста, соковитих яблук і ніжного крему створює десерт, який смакуватиме кожному. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lanas_diet".
Як приготувати яблучний пиріг з заварним кремом
Інгредієнти:
Тісто:
- масло кімнатної температури – 150 г;
- цукор – 120 г;
- сіль – дрібка;
- борошно – 300 г;
- розпушувач – 1 ч. л;
- яйце – 1 шт.;
- холодна вода – 2 ст. л;
Яблучний шар:
- кислі яблука – 4 шт.;
- цукор – 1 ст. л;
- цедра і сік лимона – з половини;
Заварний крем:
- яйця – 3 шт.;
- цукор – 90 г;
- ваніль – за смаком;
- борошно – 75 г;
- молоко – 750 мл;
Додатково:
- мигдалеві пластівці – для посипки.
Спосіб приготування
- Зварити заварний крем: збити яйця з цукром і ваніллю, додати борошно, поступово ввести гаряче молоко й проварити до загустіння.
- Злегка остудити крем.
- Замісити тісто з усіх інгредієнтів, загорнути у плівку.
- Нарізати яблука кубиком, додати цукор, цедру і лимонний сік.
- Викласти тісто у форму з пергаментом, зверху – яблука, потім – крем, посипати мигдалем.
- Випікати при 170 °С близько години, повністю остудити й поставити в холодильник для стабілізації крему.