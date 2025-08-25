Рус

Крем, яблука, пісочне тісто: три ідеальні шари в одному пирозі (відео)

Марія Швець
Готується він трохи довше, ніж звичайна шарлотка, а виходить набагато смачніше та ефектніше
Готується він трохи довше, ніж звичайна шарлотка, а виходить набагато смачніше та ефектніше. Фото instagram.com

Якщо ви хочете порадувати близьких або здивувати гостей — приготуйте його

Яблуко — один із найулюбленіших і найуніверсальніших фруктів у кулінарії. З нього готують компоти, повидла, штруделі, пиріжки, а ще — духмяні, теплі десерти, що наповнюють дім ароматом затишку. Особливо вартий уваги медовий яблучний крамбл — крихкий, солодкий, із приємною кислинкою.

Але сьогодні ми пропонуємо класику: яблучний пиріг із заварним кремом. Поєднання хрумкого пісочного тіста, соковитих яблук і ніжного крему створює десерт, який смакуватиме кожному. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lanas_diet".

Як приготувати яблучний пиріг з заварним кремом

Інгредієнти:

Тісто:

  • масло кімнатної температури – 150 г;
  • цукор – 120 г;
  • сіль – дрібка;
  • борошно – 300 г;
  • розпушувач – 1 ч. л;
  • яйце – 1 шт.;
  • холодна вода – 2 ст. л;

Яблучний шар:

  • кислі яблука – 4 шт.;
  • цукор – 1 ст. л;
  • цедра і сік лимона – з половини;

Заварний крем:

  • яйця – 3 шт.;
  • цукор – 90 г;
  • ваніль – за смаком;
  • борошно – 75 г;
  • молоко – 750 мл;

Додатково:

  • мигдалеві пластівці – для посипки.

Спосіб приготування

  1. Зварити заварний крем: збити яйця з цукром і ваніллю, додати борошно, поступово ввести гаряче молоко й проварити до загустіння.
  2. Злегка остудити крем.
  3. Замісити тісто з усіх інгредієнтів, загорнути у плівку.
  4. Нарізати яблука кубиком, додати цукор, цедру і лимонний сік.
  5. Викласти тісто у форму з пергаментом, зверху – яблука, потім – крем, посипати мигдалем.
  6. Випікати при 170 °С близько години, повністю остудити й поставити в холодильник для стабілізації крему.
