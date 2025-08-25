Крем, яблука, пісочне тісто: три ідеальні шари в одному пирозі (відео)

Якщо ви хочете порадувати близьких або здивувати гостей — приготуйте його

Яблуко — один із найулюбленіших і найуніверсальніших фруктів у кулінарії. З нього готують компоти, повидла, штруделі, пиріжки, а ще — духмяні, теплі десерти, що наповнюють дім ароматом затишку. Особливо вартий уваги медовий яблучний крамбл — крихкий, солодкий, із приємною кислинкою.

Але сьогодні ми пропонуємо класику: яблучний пиріг із заварним кремом. Поєднання хрумкого пісочного тіста, соковитих яблук і ніжного крему створює десерт, який смакуватиме кожному. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lanas_diet".

Як приготувати яблучний пиріг з заварним кремом

Інгредієнти:

Тісто:

масло кімнатної температури – 150 г;

цукор – 120 г;

сіль – дрібка;

борошно – 300 г;

розпушувач – 1 ч. л;

яйце – 1 шт.;

холодна вода – 2 ст. л;

Яблучний шар:

кислі яблука – 4 шт.;

цукор – 1 ст. л;

цедра і сік лимона – з половини;

Заварний крем:

яйця – 3 шт.;

цукор – 90 г;

ваніль – за смаком;

борошно – 75 г;

молоко – 750 мл;

Додатково:

мигдалеві пластівці – для посипки.

Спосіб приготування