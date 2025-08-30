Тертый пирог с яблоками: отличная замена "Шарлотке"

Он просто тает во рту

Выпечка с яблоками – это не только классическая "Шарлотка". Если хочется чего-нибудь более интересного, но одновременно простого в приготовлении, стоит попробовать тертый пирог с яблоками. Готовится он просто и достаточно быстро. Такой пирог с яблоками вкусно есть и в теплом, и в охлажденном виде, особенно с чашкой чая или кофе.

Рецептом поделилась в Instagram кулинарная блогерша katia_cooking.

Ингредиенты

Тесто:

Мука — 250 г

Сливочное масло 150 г

Разрыхлитель — 1 ч.л

Щепотка соли

Сахар — 75 г (4 ст.л)

Яйцо 1 шт. (большое)

Ваниль 1 ч.л.

Начинка:

Яблоки – 5 шт.

1 ст. л лимонного сока

1 ст. л сахара

1 ч. л корицы

Приготовление: