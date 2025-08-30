Тертый пирог с яблоками: отличная замена "Шарлотке"
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Он просто тает во рту
Выпечка с яблоками – это не только классическая "Шарлотка". Если хочется чего-нибудь более интересного, но одновременно простого в приготовлении, стоит попробовать тертый пирог с яблоками. Готовится он просто и достаточно быстро. Такой пирог с яблоками вкусно есть и в теплом, и в охлажденном виде, особенно с чашкой чая или кофе.
Рецептом поделилась в Instagram кулинарная блогерша katia_cooking.
Ингредиенты
Тесто:
- Мука — 250 г
- Сливочное масло 150 г
- Разрыхлитель — 1 ч.л
- Щепотка соли
- Сахар — 75 г (4 ст.л)
- Яйцо 1 шт. (большое)
- Ваниль 1 ч.л.
Начинка:
- Яблоки – 5 шт.
- 1 ст. л лимонного сока
- 1 ст. л сахара
- 1 ч. л корицы
Приготовление:
- К муке добавляем разрыхлитель, соль, сахар и сливочное масло, перетираем в крошку, затем добавляем яйцо и замешиваем тесто.
- Делим тесто на 2 части, 1/3 кладем в морозилку, 2/3 в холодильник на 30 минут.
- Готовим начинку. Яблоко очищаем и натираем на крупную терку. Выкладываем на сухую сковороду, добавляем лимонный сок, сахар и корицу. Тушим до мягкости яблок. Начинка должна быть влажной.
- Тесто, которое было в холодильнике, распределяем по форме, делаем проколы вилкой и выкладываем яблочную начинку.
- Кусок теста из морозилки натираем на крупной терке поверх пирога.
- Ставим запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут, до золотистого цвета.
- Достаем пирог, даем постоять минут 15 и затем подаем на стол.