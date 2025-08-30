Укр

Тертый пирог с яблоками: отличная замена "Шарлотке"

Наталья Граковская
Небанальная выпечка с яблоками
Небанальная выпечка с яблоками. Фото Скриншот YouTube

Он просто тает во рту

Выпечка с яблоками – это не только классическая "Шарлотка". Если хочется чего-нибудь более интересного, но одновременно простого в приготовлении, стоит попробовать тертый пирог с яблоками. Готовится он просто и достаточно быстро. Такой пирог с яблоками вкусно есть и в теплом, и в охлажденном виде, особенно с чашкой чая или кофе.

Рецептом поделилась в Instagram кулинарная блогерша katia_cooking.

Ингредиенты

Тесто:

  • Мука — 250 г
  • Сливочное масло 150 г
  • Разрыхлитель — 1 ч.л
  • Щепотка соли
  • Сахар — 75 г (4 ст.л)
  • Яйцо 1 шт. (большое)
  • Ваниль 1 ч.л.

Начинка:

  • Яблоки – 5 шт.
  • 1 ст. л лимонного сока
  • 1 ст. л сахара
  • 1 ч. л корицы

Приготовление:

  1. К муке добавляем разрыхлитель, соль, сахар и сливочное масло, перетираем в крошку, затем добавляем яйцо и замешиваем тесто.
  2. Делим тесто на 2 части, 1/3 кладем в морозилку, 2/3 в холодильник на 30 минут.
  3. Готовим начинку. Яблоко очищаем и натираем на крупную терку. Выкладываем на сухую сковороду, добавляем лимонный сок, сахар и корицу. Тушим до мягкости яблок. Начинка должна быть влажной.
  4. Тесто, которое было в холодильнике, распределяем по форме, делаем проколы вилкой и выкладываем яблочную начинку.
  5. Кусок теста из морозилки натираем на крупной терке поверх пирога.
  6. Ставим запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут, до золотистого цвета.
  7. Достаем пирог, даем постоять минут 15 и затем подаем на стол.
