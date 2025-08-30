Рус

Тертий пиріг з яблуками: чудова заміна "Шарлотці"

Наталя Граковська
Небанальна випічка з яблуками
Небанальна випічка з яблуками. Фото Скріншот YouTube

Він просто тане в роті

Випічка з яблуками — це не лише класична "Шарлотка". Якщо хочеться чогось цікавішого, але водночас простого у приготуванні, варто спробувати тертий пиріг з яблуками. Готується він просто і досить швидко. Такий пиріг з яблуками чудово смакує і теплим, і охолодженим, особливо з чашкою чаю або кави.

Рецептом поділилась в Instagram кулінарна блогерка katia_cooking.

Інгредієнти

Тісто:

Борошно — 250 г

Вершкове масло 150 г

Розпушувач — 1 ч.л

Дрібка солі

Цукор — 75 г (4 ст.л)

Яйце 1 шт. (велике)

Ваніль 1 ч.л.

Начинка:

Яблука — 5 шт.

1 ст. л лимонного соку

1 ст. л цукру

1 ч. л кориці

Приготування:

  1. До борошна додаємо розпушувач, сіль, цукор та вершкове масло, перетираємо до стану крихту, потім додаємо яйце та замішуємо тісто.
  2. Ділимо тісто на 2 частини, 1/3 кладемо в морозилку, 2/3 в холодильник на 30 хвилин.
  3. Готуємо начинку. Яблуко очищаємо та натираємо на велику терку. Викладаємо на суху сковорідку додаємо лимонний сік, цукор та корицю тушкуємо до мʼякості яблук. Начинка має бути вологою.
  4. Тісто яке було в холодильнику розподіляємо по формі робимо проколи виделкою та викладаємо яблучну начинку.
  5. Шматок тіста з морозилки натираємо на грубу терку поверх пирога.
  6. Ставимо запікатися у розігріту до 180° градусів духовку на 35-40 хвилин, до золотистого кольору.
  7. Дістаємо даємо постояти хвилин 15 і потім подаємо на стіл.
