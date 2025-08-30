Тертий пиріг з яблуками: чудова заміна "Шарлотці"
-
-
Читать на русском
Він просто тане в роті
Випічка з яблуками — це не лише класична "Шарлотка". Якщо хочеться чогось цікавішого, але водночас простого у приготуванні, варто спробувати тертий пиріг з яблуками. Готується він просто і досить швидко. Такий пиріг з яблуками чудово смакує і теплим, і охолодженим, особливо з чашкою чаю або кави.
Рецептом поділилась в Instagram кулінарна блогерка katia_cooking.
Інгредієнти
Тісто:
Борошно — 250 г
Вершкове масло 150 г
Розпушувач — 1 ч.л
Дрібка солі
Цукор — 75 г (4 ст.л)
Яйце 1 шт. (велике)
Ваніль 1 ч.л.
Начинка:
Яблука — 5 шт.
1 ст. л лимонного соку
1 ст. л цукру
1 ч. л кориці
Приготування:
- До борошна додаємо розпушувач, сіль, цукор та вершкове масло, перетираємо до стану крихту, потім додаємо яйце та замішуємо тісто.
- Ділимо тісто на 2 частини, 1/3 кладемо в морозилку, 2/3 в холодильник на 30 хвилин.
- Готуємо начинку. Яблуко очищаємо та натираємо на велику терку. Викладаємо на суху сковорідку додаємо лимонний сік, цукор та корицю тушкуємо до мʼякості яблук. Начинка має бути вологою.
- Тісто яке було в холодильнику розподіляємо по формі робимо проколи виделкою та викладаємо яблучну начинку.
- Шматок тіста з морозилки натираємо на грубу терку поверх пирога.
- Ставимо запікатися у розігріту до 180° градусів духовку на 35-40 хвилин, до золотистого кольору.
- Дістаємо даємо постояти хвилин 15 і потім подаємо на стіл.