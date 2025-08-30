Тертий пиріг з яблуками: чудова заміна "Шарлотці"

Він просто тане в роті

Випічка з яблуками — це не лише класична "Шарлотка". Якщо хочеться чогось цікавішого, але водночас простого у приготуванні, варто спробувати тертий пиріг з яблуками. Готується він просто і досить швидко. Такий пиріг з яблуками чудово смакує і теплим, і охолодженим, особливо з чашкою чаю або кави.

Рецептом поділилась в Instagram кулінарна блогерка katia_cooking.

Інгредієнти

Тісто:

Борошно — 250 г

Вершкове масло 150 г

Розпушувач — 1 ч.л

Дрібка солі

Цукор — 75 г (4 ст.л)

Яйце 1 шт. (велике)

Ваніль 1 ч.л.

Начинка:

Яблука — 5 шт.

1 ст. л лимонного соку

1 ст. л цукру

1 ч. л кориці

Приготування: