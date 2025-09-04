Укр

Пирог из овсянки и яблок: такой десерт можно есть даже вечером

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкусный и полезный пирог из овсянки и яблок Новость обновлена 04 сентября 2025, 19:17
Вкусный и полезный пирог из овсянки и яблок. Фото Скриншот YouTube

Для приготовления не нужно ни грамма муки

Раньше мы делились рецептом яблочного пирога, в котором почти нет теста, а теперь предлагаем еще один вариант выпечки – с овсянкой и ароматными специями. Этот пирог готовится без муки. Он получается нежным внутри с легкой ореховой ноткой и приятной текстурой.

Рецептом поделились на YouTube-канале Twins Kitchen.

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья – 300 г;
  • Яблоки – 5 шт.(средний размер, кисло-сладкий сорт);
  • Яйца – 3 шт;
  • Разрыхлитель теста — 1 ч.л;
  • Ваниль – 1 ч.л;
  • Молотая корица – 1 ч.л;
  • Мускатный орех – щепотка.

Приготовление:

  1. Яблоки почистить и измельчить на средние дольки. Перебить в пюре. Добавить корицу, ваниль и немного мускатного ореха, перемешать. Разбить 3 яйца и взбить венчиком.
  2. Овсяные хлопья перебить и добавить половину к яблочному пюре. Перемешать массу лопаткой. Добавить разрыхлитель теста и остальную овсянку. Ещё раз перемешать.
  3. Выложить тесто в застеленную пергаментом и смазанную сливочным маслом форму. Сверху посыпать грецкими орехами, финиками и изюмом.
  4. Выпекать пирог при температуре 180 градусов 40–45 минут.
Теги:
#Рецепты #Яблоки #Пирог #Выпечка