Пирог из овсянки и яблок: такой десерт можно есть даже вечером
Читати українською
Для приготовления не нужно ни грамма муки
Раньше мы делились рецептом яблочного пирога, в котором почти нет теста, а теперь предлагаем еще один вариант выпечки – с овсянкой и ароматными специями. Этот пирог готовится без муки. Он получается нежным внутри с легкой ореховой ноткой и приятной текстурой.
Рецептом поделились на YouTube-канале Twins Kitchen.
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья – 300 г;
- Яблоки – 5 шт.(средний размер, кисло-сладкий сорт);
- Яйца – 3 шт;
- Разрыхлитель теста — 1 ч.л;
- Ваниль – 1 ч.л;
- Молотая корица – 1 ч.л;
- Мускатный орех – щепотка.
Приготовление:
- Яблоки почистить и измельчить на средние дольки. Перебить в пюре. Добавить корицу, ваниль и немного мускатного ореха, перемешать. Разбить 3 яйца и взбить венчиком.
- Овсяные хлопья перебить и добавить половину к яблочному пюре. Перемешать массу лопаткой. Добавить разрыхлитель теста и остальную овсянку. Ещё раз перемешать.
- Выложить тесто в застеленную пергаментом и смазанную сливочным маслом форму. Сверху посыпать грецкими орехами, финиками и изюмом.
- Выпекать пирог при температуре 180 градусов 40–45 минут.