Пирог из овсянки и яблок: такой десерт можно есть даже вечером

Для приготовления не нужно ни грамма муки

Раньше мы делились рецептом яблочного пирога, в котором почти нет теста, а теперь предлагаем еще один вариант выпечки – с овсянкой и ароматными специями. Этот пирог готовится без муки. Он получается нежным внутри с легкой ореховой ноткой и приятной текстурой.

Рецептом поделились на YouTube-канале Twins Kitchen.

Ингредиенты:

Овсяные хлопья – 300 г;

Яблоки – 5 шт.(средний размер, кисло-сладкий сорт);

Яйца – 3 шт;

Разрыхлитель теста — 1 ч.л;

Ваниль – 1 ч.л;

Молотая корица – 1 ч.л;

Мускатный орех – щепотка.

Приготовление: