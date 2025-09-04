Пиріг з вівсянки та яблук: такий десерт можна їсти навіть увечері
-
-
Для приготування не треба ані грама борошна
Раніше ми ділились рецептом яблучного пирога, в якому майже нема тіста, а тепер пропонуємо ще один варіант випічки – з вівсянкою та ароматними спеціями. Цей пиріг готується без борошна. Він виходить ніжним усередині, з легкою горіховою ноткою та приємною текстурою.
Рецептом поділились на YouTube-каналі Twins Kitchen.
Інгредієнти:
- Вівсяні пластівці — 300 г;
- Яблука — 5 шт.(середній розмір, кисло-солодкий сорт);
- Яйця — 3 шт;
- Розпушувач тіста — 1 ч.л;
- Ваніль — 1 ч.л;
- Мелена кориця — 1 ч.л;
- Мускатний горіх — дрібка.
Приготування:
- Яблука почистити і подрібнити на середні часточки. Перебити на пюре. Додати корицю, ваніль і трішки мускатного горіха, перемішати. Розбити 3 яйця і збити вінчиком.
- Вівсяні пластівці перебити і додати половину до яблучного пюре. Перемішати масу лопаткою. Додати розпушувач тіста і решту вівсянки. Ще раз перемішати.
- Викласти тісто у застелену пергаментом та змащену вершковим маслом форму. Зверху посипати волоськими горіхами, фініками та родзинками.
- Випікати пиріг при температурі 180 градусів 40-45 хвилин.