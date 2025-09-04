Рус

Пиріг з вівсянки та яблук: такий десерт можна їсти навіть увечері

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачний і корисний пиріг із вівсянки та яблук Новина оновлена 04 вересня 2025, 19:17
Смачний і корисний пиріг із вівсянки та яблук. Фото Скріншот YouTube

Для приготування не треба ані грама борошна

Раніше ми ділились рецептом яблучного пирога, в якому майже нема тіста, а тепер пропонуємо ще один варіант випічки – з вівсянкою та ароматними спеціями. Цей пиріг готується без борошна. Він виходить ніжним усередині, з легкою горіховою ноткою та приємною текстурою.

Рецептом поділились на YouTube-каналі Twins Kitchen.

Інгредієнти:

  • Вівсяні пластівці — 300 г;
  • Яблука — 5 шт.(середній розмір, кисло-солодкий сорт);
  • Яйця — 3 шт;
  • Розпушувач тіста — 1 ч.л;
  • Ваніль — 1 ч.л;
  • Мелена кориця — 1 ч.л;
  • Мускатний горіх — дрібка.

Приготування:

  1. Яблука почистити і подрібнити на середні часточки. Перебити на пюре. Додати корицю, ваніль і трішки мускатного горіха, перемішати. Розбити 3 яйця і збити вінчиком.
  2. Вівсяні пластівці перебити і додати половину до яблучного пюре. Перемішати масу лопаткою. Додати розпушувач тіста і решту вівсянки. Ще раз перемішати.
  3. Викласти тісто у застелену пергаментом та змащену вершковим маслом форму. Зверху посипати волоськими горіхами, фініками та родзинками.
  4. Випікати пиріг при температурі 180 градусів 40-45 хвилин.
Теги:
#Рецепти #Яблука #Пиріг #Випічка