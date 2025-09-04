Пиріг з вівсянки та яблук: такий десерт можна їсти навіть увечері

Для приготування не треба ані грама борошна

Раніше ми ділились рецептом яблучного пирога, в якому майже нема тіста, а тепер пропонуємо ще один варіант випічки – з вівсянкою та ароматними спеціями. Цей пиріг готується без борошна. Він виходить ніжним усередині, з легкою горіховою ноткою та приємною текстурою.

Рецептом поділились на YouTube-каналі Twins Kitchen.

Інгредієнти:

Вівсяні пластівці — 300 г;

Яблука — 5 шт.(середній розмір, кисло-солодкий сорт);

Яйця — 3 шт;

Розпушувач тіста — 1 ч.л;

Ваніль — 1 ч.л;

Мелена кориця — 1 ч.л;

Мускатний горіх — дрібка.

Приготування: