Фантастический яблочный пирог, который просто тает во рту: рецепт вкусной выпечки

Такой вкусный, что хочется еще

Если вы любите десерты с большим количеством фруктов, этот яблочный пирог должен вам понравиться. В нем настолько много сочной яблочной начинки, что тесто почти незаметно. Пирог получается легким, ароматным и с приятной цитрусовой ноткой, а готовится он совсем просто.

Рецептом поделился кулинар Иван Янюк на своем YouTube-канале.

Ингредиенты:

Мука — 90 г

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Масло сливочное — 20 г

Яйца – 2 шт.

Сахар — 60 г

Щепотка соли

Цедра лимона

Яблоки — 800 г

Молоко – 100 мл.

Сок половинки лимона

Как приготовить яблочный пирог