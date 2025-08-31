Укр

Фантастический яблочный пирог, который просто тает во рту: рецепт вкусной выпечки

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
В этом пироге больше фруктов, чем теста
В этом пироге больше фруктов, чем теста. Фото Коллаж "Телеграф"

Такой вкусный, что хочется еще

Если вы любите десерты с большим количеством фруктов, этот яблочный пирог должен вам понравиться. В нем настолько много сочной яблочной начинки, что тесто почти незаметно. Пирог получается легким, ароматным и с приятной цитрусовой ноткой, а готовится он совсем просто.

Рецептом поделился кулинар Иван Янюк на своем YouTube-канале.

Ингредиенты:

  • Мука — 90 г
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.
  • Масло сливочное — 20 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар — 60 г
  • Щепотка соли
  • Цедра лимона
  • Яблоки — 800 г
  • Молоко – 100 мл.
  • Сок половинки лимона

Как приготовить яблочный пирог

  1. В глубокой миске взбейте два куриных яйца миксером в течение одной минуты. Добавьте щепотку соли и сахар. Взбивайте массу ещё две минуты, пока она не станет пышной.
  2. Натрите цедру с одного лимона, используя только жёлтый слой, чтобы избежать горечи. Добавьте цедру в массу.
  3. Влейте 20 г растопленного сливочного масла, добавьте одну пачку (10 г) ванильного сахара и 100 мл молока комнатной температуры. Перемешайте всё миксером примерно 10 секунд.
  4. Добавьте 80 г просеянной пшеничной муки и быстро замешайте тесто миксером и отставьте готовое тесто в сторону.
  5. Очистите 800 г яблок от кожуры и сердцевины. Разрежьте каждое яблоко пополам, а затем ещё раз пополам, и нарежьте очень тонкими ломтиками. Чем тоньше — тем лучше.
  6. Переложите нарезанные яблоки в отдельную миску. Выжмите сок из меньшей половины большого лимона на яблоки, чтобы они не темнели. Удалите косточки. Хорошо перемешайте яблоки, чтобы они равномерно покрылись соком.
  7. К готовому тесту добавьте одну чайную ложку разрыхлителя. Аккуратно перемешайте.
  8. Добавьте нарезанные яблоки в тесто и хорошо перемешайте.
  9. Возьмите форму для выпекания диаметром 18 см, застелите дно пергаментом и смажьте бортики сливочным маслом.
  10. Выложите тесто с яблоками в форму порциями, равномерно распределяя его лопаткой, чтобы яблоки хорошо легли в разрезе.
  11. Разогрейте духовку до 180°C (режим верх-низ, желательно с конвекцией).
  12. Выпекайте пирог в течение 40 минут. Если верх начнёт слишком подгорать, накройте его пергаментом или фольгой.
Теги:
#Рецепты #Яблоки #Пирог