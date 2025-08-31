Фантастический яблочный пирог, который просто тает во рту: рецепт вкусной выпечки
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Такой вкусный, что хочется еще
Если вы любите десерты с большим количеством фруктов, этот яблочный пирог должен вам понравиться. В нем настолько много сочной яблочной начинки, что тесто почти незаметно. Пирог получается легким, ароматным и с приятной цитрусовой ноткой, а готовится он совсем просто.
Рецептом поделился кулинар Иван Янюк на своем YouTube-канале.
Ингредиенты:
- Мука — 90 г
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
- Масло сливочное — 20 г
- Яйца – 2 шт.
- Сахар — 60 г
- Щепотка соли
- Цедра лимона
- Яблоки — 800 г
- Молоко – 100 мл.
- Сок половинки лимона
Как приготовить яблочный пирог
- В глубокой миске взбейте два куриных яйца миксером в течение одной минуты. Добавьте щепотку соли и сахар. Взбивайте массу ещё две минуты, пока она не станет пышной.
- Натрите цедру с одного лимона, используя только жёлтый слой, чтобы избежать горечи. Добавьте цедру в массу.
- Влейте 20 г растопленного сливочного масла, добавьте одну пачку (10 г) ванильного сахара и 100 мл молока комнатной температуры. Перемешайте всё миксером примерно 10 секунд.
- Добавьте 80 г просеянной пшеничной муки и быстро замешайте тесто миксером и отставьте готовое тесто в сторону.
- Очистите 800 г яблок от кожуры и сердцевины. Разрежьте каждое яблоко пополам, а затем ещё раз пополам, и нарежьте очень тонкими ломтиками. Чем тоньше — тем лучше.
- Переложите нарезанные яблоки в отдельную миску. Выжмите сок из меньшей половины большого лимона на яблоки, чтобы они не темнели. Удалите косточки. Хорошо перемешайте яблоки, чтобы они равномерно покрылись соком.
- К готовому тесту добавьте одну чайную ложку разрыхлителя. Аккуратно перемешайте.
- Добавьте нарезанные яблоки в тесто и хорошо перемешайте.
- Возьмите форму для выпекания диаметром 18 см, застелите дно пергаментом и смажьте бортики сливочным маслом.
- Выложите тесто с яблоками в форму порциями, равномерно распределяя его лопаткой, чтобы яблоки хорошо легли в разрезе.
- Разогрейте духовку до 180°C (режим верх-низ, желательно с конвекцией).
- Выпекайте пирог в течение 40 минут. Если верх начнёт слишком подгорать, накройте его пергаментом или фольгой.