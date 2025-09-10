Укр

Главное блюдо осени: как приготовить тыквенный крем-суп, чтобы все просили добавки

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тыквенный крем-суп
Тыквенный крем-суп. Фото Freepik

Рецепт ароматного крем-супа из тыквы, который согреет лучше пледа

Осень на кухне невозможно представить без тыквы. Из нее готовят множество вкусных и полезных блюд, но особое место среди них занимает тыквенный крем-суп. Он получается нежным и очень ароматным благодаря специям. Такой теплый суп не только согреет в прохладный день, но и подарит настоящее ощущение домашнего уюта.

Рецептом крем-супа из тыквы поделилась YouTube-блогерша Annina Karpenko.

Ингредиенты:

  • 1 шт. тыква "Мускатная"
  • 2 шт. картофель средний
  • 1 шт. лук
  • 1 шт. морковь
  • 2 зуб. чеснок
  • 500 мл вода
  • 120 мл сливки
  • 1 ст.л. сливочное масло для зажарки
  • 2 ст.л. оливковое масло для зажарки
  • специи и пряности по вкусу соль, перец, сухой чеснок, орегано, сухие травы, паприка, куркума, мускатный орех.

Как приготовить тыквенный крем-суп

  1. Очищаем тыкву от кожуры, вынимаем семена и нарезаем небольшими кусочками.
  2. Измельчаем две картофелины, одну луковицу, одну морковку и два зубчика чеснока.
  3. Обжариваем лук вместе с чесноком на смеси сливочного и оливкового масел до золотистого цвета.
  4. Добавляем морковь, перемешиваем и обжариваем до ее полуготовности.
  5. Добавляем картофель и, постоянно помешивая, обжариваем все вместе примерно 10 минут.
  6. Добавляем нарезанную тыкву и слегка обжариваем, помешивая, чтобы каждый кусочек пропитался ароматом зажарки.
  7. Заливаем овощи водой.
  8. Добавляем специи: куркуму, сладкую паприку, сухой орегано, смесь пряностей, сухой чеснок, свежемолотый черный перец, соль по вкусу и щепотку мускатного ореха.
  9. Накрываем крышкой и варим до полной мягкости всех овощей.
  10. Добавляем сливки и доводим смесь до кипения.
  11. Взбиваем все погружным блендером до однородной кремовой консистенции.
  12. Подаем суп, украсив йогуртом, сыром фета, зеленью, семенами и оливковым маслом.
Теги:
#Рецепты #Суп #Тыква