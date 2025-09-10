Главное блюдо осени: как приготовить тыквенный крем-суп, чтобы все просили добавки
Читати українською
Рецепт ароматного крем-супа из тыквы, который согреет лучше пледа
Осень на кухне невозможно представить без тыквы. Из нее готовят множество вкусных и полезных блюд, но особое место среди них занимает тыквенный крем-суп. Он получается нежным и очень ароматным благодаря специям. Такой теплый суп не только согреет в прохладный день, но и подарит настоящее ощущение домашнего уюта.
Рецептом крем-супа из тыквы поделилась YouTube-блогерша Annina Karpenko.
Ингредиенты:
- 1 шт. тыква "Мускатная"
- 2 шт. картофель средний
- 1 шт. лук
- 1 шт. морковь
- 2 зуб. чеснок
- 500 мл вода
- 120 мл сливки
- 1 ст.л. сливочное масло для зажарки
- 2 ст.л. оливковое масло для зажарки
- специи и пряности по вкусу соль, перец, сухой чеснок, орегано, сухие травы, паприка, куркума, мускатный орех.
Как приготовить тыквенный крем-суп
- Очищаем тыкву от кожуры, вынимаем семена и нарезаем небольшими кусочками.
- Измельчаем две картофелины, одну луковицу, одну морковку и два зубчика чеснока.
- Обжариваем лук вместе с чесноком на смеси сливочного и оливкового масел до золотистого цвета.
- Добавляем морковь, перемешиваем и обжариваем до ее полуготовности.
- Добавляем картофель и, постоянно помешивая, обжариваем все вместе примерно 10 минут.
- Добавляем нарезанную тыкву и слегка обжариваем, помешивая, чтобы каждый кусочек пропитался ароматом зажарки.
- Заливаем овощи водой.
- Добавляем специи: куркуму, сладкую паприку, сухой орегано, смесь пряностей, сухой чеснок, свежемолотый черный перец, соль по вкусу и щепотку мускатного ореха.
- Накрываем крышкой и варим до полной мягкости всех овощей.
- Добавляем сливки и доводим смесь до кипения.
- Взбиваем все погружным блендером до однородной кремовой консистенции.
- Подаем суп, украсив йогуртом, сыром фета, зеленью, семенами и оливковым маслом.