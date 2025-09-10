Главное блюдо осени: как приготовить тыквенный крем-суп, чтобы все просили добавки

Рецепт ароматного крем-супа из тыквы, который согреет лучше пледа

Осень на кухне невозможно представить без тыквы. Из нее готовят множество вкусных и полезных блюд, но особое место среди них занимает тыквенный крем-суп. Он получается нежным и очень ароматным благодаря специям. Такой теплый суп не только согреет в прохладный день, но и подарит настоящее ощущение домашнего уюта.

Рецептом крем-супа из тыквы поделилась YouTube-блогерша Annina Karpenko.

Ингредиенты:

1 шт. тыква "Мускатная"

2 шт. картофель средний

1 шт. лук

1 шт. морковь

2 зуб. чеснок

500 мл вода

120 мл сливки

1 ст.л. сливочное масло для зажарки

2 ст.л. оливковое масло для зажарки

специи и пряности по вкусу соль, перец, сухой чеснок, орегано, сухие травы, паприка, куркума, мускатный орех.

Как приготовить тыквенный крем-суп