Головна страва осені: як приготувати гарбузовий крем-суп, щоб всі просили добавки
Рецепт ароматного крем-супу, який зігріє краще за плед
Осінь на кухні неможливо уявити без гарбуза. З нього готують безліч смачних і корисних страв, але особливе місце серед них займає гарбузовий крем-суп. Він виходить ніжним і дуже ароматним завдяки спеціям. Такий теплий суп не тільки зігріє в прохолодний день, а й подарує справжнє відчуття домашнього затишку.
Рецептом крем-супа з гарбуза поділилась YouTube-блогерка Annina Karpenko.
Інгредієнти:
- 1 шт. гарбуз "Мускатний"
- 2 шт. картопля середня
- 1 шт. цибуля
- 1 шт. морква
- 2 зуб. часник
- 500 мл вода
- 120 мл вершки
- 1 ст.л. вершкове масло для засмажки
- 2 ст.л. оливкова олія для засмажки
- спеції та прянощі до смаку сіль, перець, сухий часник, орегано, сухі трави, паприка, куркума, мускатний горіх.
Як приготувати гарбузовий крем-суп
- Очищуємо гарбуз від шкірки, вибираємо насіння та нарізаємо невеликими шматочками.
- Подрібнюємо дві картоплини, одну цибулину, одну морквину та два зубчики часнику.
- Обсмажуємо цибулю разом із часником на суміші вершкового масла та оливкової олії до золотистого кольору.
- Додаємо моркву, перемішуємо та обсмажуємо до її напівготовності.
- Додаємо картоплю і, постійно помішуючи, обсмажуємо все разом приблизно 10 хвилин.
- Додаємо нарізаний гарбуз і злегка обсмажуємо, помішуючи, щоб кожен шматочок просочився ароматом засмажки.
- Заливаємо овочі водою.
- Додаємо спеції: куркуму, солодку паприку, сухий орегано, суміш прянощів, сухий часник, свіжомелений чорний перець, сіль на смак та дрібку мускатного горіха.
- Накриваємо кришкою та варимо до повної м'якості всіх овочів.
- Додаємо вершки та доводимо суміш до кипіння.
- Збиваємо все занурювальним блендером до однорідної кремової консистенції.
- Подаємо суп, прикрасивши йогуртом, сиром фета, зеленню, насінням та оливковою олією.