Головна страва осені: як приготувати гарбузовий крем-суп, щоб всі просили добавки

Наталя Граковська
Гарбузовий крем-суп
Гарбузовий крем-суп. Фото Freepik

Рецепт ароматного крем-супу, який зігріє краще за плед

Осінь на кухні неможливо уявити без гарбуза. З нього готують безліч смачних і корисних страв, але особливе місце серед них займає гарбузовий крем-суп. Він виходить ніжним і дуже ароматним завдяки спеціям. Такий теплий суп не тільки зігріє в прохолодний день, а й подарує справжнє відчуття домашнього затишку.

Рецептом крем-супа з гарбуза поділилась YouTube-блогерка Annina Karpenko.

Інгредієнти:

  • 1 шт. гарбуз "Мускатний"
  • 2 шт. картопля середня
  • 1 шт. цибуля
  • 1 шт. морква
  • 2 зуб. часник
  • 500 мл вода
  • 120 мл вершки
  • 1 ст.л. вершкове масло для засмажки
  • 2 ст.л. оливкова олія для засмажки
  • спеції та прянощі до смаку сіль, перець, сухий часник, орегано, сухі трави, паприка, куркума, мускатний горіх.

Як приготувати гарбузовий крем-суп

  1. Очищуємо гарбуз від шкірки, вибираємо насіння та нарізаємо невеликими шматочками.
  2. Подрібнюємо дві картоплини, одну цибулину, одну морквину та два зубчики часнику.
  3. Обсмажуємо цибулю разом із часником на суміші вершкового масла та оливкової олії до золотистого кольору.
  4. Додаємо моркву, перемішуємо та обсмажуємо до її напівготовності.
  5. Додаємо картоплю і, постійно помішуючи, обсмажуємо все разом приблизно 10 хвилин.
  6. Додаємо нарізаний гарбуз і злегка обсмажуємо, помішуючи, щоб кожен шматочок просочився ароматом засмажки.
  7. Заливаємо овочі водою.
  8. Додаємо спеції: куркуму, солодку паприку, сухий орегано, суміш прянощів, сухий часник, свіжомелений чорний перець, сіль на смак та дрібку мускатного горіха.
  9. Накриваємо кришкою та варимо до повної м'якості всіх овочів.
  10. Додаємо вершки та доводимо суміш до кипіння.
  11. Збиваємо все занурювальним блендером до однорідної кремової консистенції.
  12. Подаємо суп, прикрасивши йогуртом, сиром фета, зеленню, насінням та оливковою олією.
