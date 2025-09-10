Головна страва осені: як приготувати гарбузовий крем-суп, щоб всі просили добавки

Рецепт ароматного крем-супу, який зігріє краще за плед

Осінь на кухні неможливо уявити без гарбуза. З нього готують безліч смачних і корисних страв, але особливе місце серед них займає гарбузовий крем-суп. Він виходить ніжним і дуже ароматним завдяки спеціям. Такий теплий суп не тільки зігріє в прохолодний день, а й подарує справжнє відчуття домашнього затишку.

Рецептом крем-супа з гарбуза поділилась YouTube-блогерка Annina Karpenko.

Інгредієнти:

1 шт. гарбуз "Мускатний"

2 шт. картопля середня

1 шт. цибуля

1 шт. морква

2 зуб. часник

500 мл вода

120 мл вершки

1 ст.л. вершкове масло для засмажки

2 ст.л. оливкова олія для засмажки

спеції та прянощі до смаку сіль, перець, сухий часник, орегано, сухі трави, паприка, куркума, мускатний горіх.

Як приготувати гарбузовий крем-суп