И сладко, и остро, и с кислинкой: рецепт грузинского соуса ткемали

С ткемали мясо исчезает с тарелки за считанные секунды

Сливы подходят не только для приготовления сладкой выпечки или компотов. Из них можно приготовить невероятно вкусный соус ткемали. На вкус он получается одновременно сладким, острым и с приятной кислинкой. Такой соус особенно вкусно есть с мясом.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Смачно та гарно вдома".

Ингредиенты:

3 кг сливы

6-7 головок чеснока

3 стручка горького перца

4 ст. л. соли

1,5-2 стакана сахара

1 пакет приправы карри (30 грамм)

Как приготовить ткемали