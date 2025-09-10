Укр

И сладко, и остро, и с кислинкой: рецепт грузинского соуса ткемали

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Автор
Пикантный соус из слив
Пикантный соус из слив. Фото Скриншот YouTube

С ткемали мясо исчезает с тарелки за считанные секунды

Сливы подходят не только для приготовления сладкой выпечки или компотов. Из них можно приготовить невероятно вкусный соус ткемали. На вкус он получается одновременно сладким, острым и с приятной кислинкой. Такой соус особенно вкусно есть с мясом.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Смачно та гарно вдома".

Ингредиенты:

  • 3 кг сливы
  • 6-7 головок чеснока
  • 3 стручка горького перца
  • 4 ст. л. соли
  • 1,5-2 стакана сахара
  • 1 пакет приправы карри (30 грамм)

Как приготовить ткемали

  1. Моем сливы и отделяем их от косточек.
  2. Перемалываем сливы, чеснок и горький перец через мясорубку.
  3. Переливаем всю смесь в кастрюлю с толстым дном. Добавляем сахар, соль и карри. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.
  4. Ставим кастрюлю на плиту и доводим смесь до кипения, периодически помешивая.
  5. Когда соус закипел, пробуем его на вкус и при необходимости добавляем сахар.
  6. Варим соус в течение 20 минут с момента закипания.
  7. Наполняем горячим соусом стерилизованные банки, закрываем крышками.
  8. Переворачиваем банки и оставляем их до полного остывания.
