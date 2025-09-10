И сладко, и остро, и с кислинкой: рецепт грузинского соуса ткемали
С ткемали мясо исчезает с тарелки за считанные секунды
Сливы подходят не только для приготовления сладкой выпечки или компотов. Из них можно приготовить невероятно вкусный соус ткемали. На вкус он получается одновременно сладким, острым и с приятной кислинкой. Такой соус особенно вкусно есть с мясом.
Рецептом поделились на YouTube-канале "Смачно та гарно вдома".
Ингредиенты:
- 3 кг сливы
- 6-7 головок чеснока
- 3 стручка горького перца
- 4 ст. л. соли
- 1,5-2 стакана сахара
- 1 пакет приправы карри (30 грамм)
Как приготовить ткемали
- Моем сливы и отделяем их от косточек.
- Перемалываем сливы, чеснок и горький перец через мясорубку.
- Переливаем всю смесь в кастрюлю с толстым дном. Добавляем сахар, соль и карри. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.
- Ставим кастрюлю на плиту и доводим смесь до кипения, периодически помешивая.
- Когда соус закипел, пробуем его на вкус и при необходимости добавляем сахар.
- Варим соус в течение 20 минут с момента закипания.
- Наполняем горячим соусом стерилизованные банки, закрываем крышками.
- Переворачиваем банки и оставляем их до полного остывания.