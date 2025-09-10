Рус

І солодко, і гостро, і з кислинкою: рецепт грузинського соусу ткемалі

Наталя Граковська
Пікантний соус зі слив
Пікантний соус зі слив. Фото Скріншот YouTube

З ткемалі м'ясо зникає з тарілки зникає за лічені секунди

Сливи підходять не лише для приготування солодкої випічки чи компотів. З них можна приготувати неймовірно смачний соус ткемалі. На смак він виходить одночасно солодким, гострим та з приємною кислинкою. Такий соус особливо смакує з м'ясом.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Смачно та гарно вдома".

Інгредієнти:

  • 3 кг сливи
  • 6-7 головок часнику
  • 3 стручки гіркого перцю
  • 4 ст. л. солі
  • 1,5-2 склянки цукру
  • 1 пакет приправи каррі (30 грам)

Як приготувати ткемалі

  1. Миємо сливи та відділяємо їх від кісточок.
  2. Перемелюємо сливи, часник та гіркий перець через м'ясорубку.
  3. Переливаємо всю суміш у каструлю з товстим дном. Додаємо цукор, сіль та каррі. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти.
  4. Ставимо каструлю на плиту та доводимо суміш до кипіння, періодично помішуючи.
  5. Коли соус закипів, пробуємо його на смак та за потреби додаємо цукор.
  6. Варимо соус протягом 20 хвилин з моменту закипання.
  7. Наповнюємо гарячим соусом стерилізовані банки, закриваємо кришками.
  8. Перевертаємо банки та залишаємо їх до повного остигання.
