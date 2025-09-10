І солодко, і гостро, і з кислинкою: рецепт грузинського соусу ткемалі
З ткемалі м'ясо зникає з тарілки зникає за лічені секунди
Сливи підходять не лише для приготування солодкої випічки чи компотів. З них можна приготувати неймовірно смачний соус ткемалі. На смак він виходить одночасно солодким, гострим та з приємною кислинкою. Такий соус особливо смакує з м'ясом.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Смачно та гарно вдома".
Інгредієнти:
- 3 кг сливи
- 6-7 головок часнику
- 3 стручки гіркого перцю
- 4 ст. л. солі
- 1,5-2 склянки цукру
- 1 пакет приправи каррі (30 грам)
Як приготувати ткемалі
- Миємо сливи та відділяємо їх від кісточок.
- Перемелюємо сливи, часник та гіркий перець через м'ясорубку.
- Переливаємо всю суміш у каструлю з товстим дном. Додаємо цукор, сіль та каррі. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти.
- Ставимо каструлю на плиту та доводимо суміш до кипіння, періодично помішуючи.
- Коли соус закипів, пробуємо його на смак та за потреби додаємо цукор.
- Варимо соус протягом 20 хвилин з моменту закипання.
- Наповнюємо гарячим соусом стерилізовані банки, закриваємо кришками.
- Перевертаємо банки та залишаємо їх до повного остигання.