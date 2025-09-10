І солодко, і гостро, і з кислинкою: рецепт грузинського соусу ткемалі

З ткемалі м'ясо зникає з тарілки зникає за лічені секунди

Сливи підходять не лише для приготування солодкої випічки чи компотів. З них можна приготувати неймовірно смачний соус ткемалі. На смак він виходить одночасно солодким, гострим та з приємною кислинкою. Такий соус особливо смакує з м'ясом.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Смачно та гарно вдома".

Інгредієнти:

3 кг сливи

6-7 головок часнику

3 стручки гіркого перцю

4 ст. л. солі

1,5-2 склянки цукру

1 пакет приправи каррі (30 грам)

Як приготувати ткемалі