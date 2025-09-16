Укр

Ассорти из помидоров и яблок на зиму: рецепт необычной консервации

Наталья Граковская
Закрутка с яблоками и помидорами
Закрутка с яблоками и помидорами. Фото Скриншот YouTube

Помидоры с яблоками не только красиво выглядят в банке, но и получаются очень вкусными

Сезон консервации продолжается. Поэтому предлагаем вам узнать вкусный рецепт закрутки на зиму из помидор и яблок. В результате у вас получится яркое ассорти, которое можно подавать к мясным блюдам и разнообразным гарнирам.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Дневник кулинарного творчества". Указанного количества продуктов хватит для того, чтобы закрыть одну трехлитровую банку ассорти.

Ингредиенты

  • 1,4 кг помидоров;
  • 3 яблока кислых сортов;
  • 1/3 часть моркови;
  • 1/4 части корня петрушки;
  • 2 веточки петрушки, листья;
  • 1 болгарский перец.

Для маринада:

  • 1,2-1,3 литра воды;
  • 1 ст.л соли;
  • 2 ст.л сахара.

Как закрыть помидоры с яблоками на зиму

  1. Нарежьте яблоки ломтиками и удалите сердцевину.
  2. Нарежьте морковь и корень петрушки кружочками, а болгарский перец — на кусочки. Если есть, можно также использовать корень сельдерея для аромата.
  3. На дно трехлитровой банки положите зелень петрушки, морковь, яблоки и перец. Затем плотно уложите помидоры, перекладывая их яблоками, перцем и морковью, чтобы заполнить пустоты.
  4. Налейте в банку кипяток. Накройте банку крышкой и оставьте прогреваться на 20 минут.
  5. Слейте воду из банки обратно в кастрюлю. Добавьте одну столовую ложку соли и две столовые ложки сахара. Отправьте кастрюлю на огонь и доведите маринад до кипения.
  6. Осторожно залейте кипящий маринад в банку. Сразу же плотно закройте банку крышкой. Проверьте, чтобы крышка не протекала.
  7. Укутайте банку двумя одеялами и оставьте на двое суток, чтобы она полностью остыла. После этого банку можно убирать в подвал или другое прохладное место.
