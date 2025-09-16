Ассорти из помидоров и яблок на зиму: рецепт необычной консервации
-
-
Помидоры с яблоками не только красиво выглядят в банке, но и получаются очень вкусными
Сезон консервации продолжается. Поэтому предлагаем вам узнать вкусный рецепт закрутки на зиму из помидор и яблок. В результате у вас получится яркое ассорти, которое можно подавать к мясным блюдам и разнообразным гарнирам.
Рецептом поделились на YouTube-канале "Дневник кулинарного творчества". Указанного количества продуктов хватит для того, чтобы закрыть одну трехлитровую банку ассорти.
Ингредиенты
- 1,4 кг помидоров;
- 3 яблока кислых сортов;
- 1/3 часть моркови;
- 1/4 части корня петрушки;
- 2 веточки петрушки, листья;
- 1 болгарский перец.
Для маринада:
- 1,2-1,3 литра воды;
- 1 ст.л соли;
- 2 ст.л сахара.
Как закрыть помидоры с яблоками на зиму
- Нарежьте яблоки ломтиками и удалите сердцевину.
- Нарежьте морковь и корень петрушки кружочками, а болгарский перец — на кусочки. Если есть, можно также использовать корень сельдерея для аромата.
- На дно трехлитровой банки положите зелень петрушки, морковь, яблоки и перец. Затем плотно уложите помидоры, перекладывая их яблоками, перцем и морковью, чтобы заполнить пустоты.
- Налейте в банку кипяток. Накройте банку крышкой и оставьте прогреваться на 20 минут.
- Слейте воду из банки обратно в кастрюлю. Добавьте одну столовую ложку соли и две столовые ложки сахара. Отправьте кастрюлю на огонь и доведите маринад до кипения.
- Осторожно залейте кипящий маринад в банку. Сразу же плотно закройте банку крышкой. Проверьте, чтобы крышка не протекала.
- Укутайте банку двумя одеялами и оставьте на двое суток, чтобы она полностью остыла. После этого банку можно убирать в подвал или другое прохладное место.