Асорті з помідорів та яблук на зиму: рецепт незвичайної консервації
Помідори з яблуками не тільки гарно виглядають в банці, але й виходять дуже смачними
Сезон консервації триває. Тому пропонуємо вам дізнатися смачний рецепт закрутки на зиму з помідорів та яблук. В результаті у вас вийде яскраве асорті, яке можна подавати до м’ясних страв і різноманітних гарнірів.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Щоденник кулінарної творчості". Вказаної кількості продуктів вистачить для того, щоб закрити одну трилітрову банку асорті.
Інгредієнти
- 1,4 кг помідорів;
- 3 яблука кислих сортів;
- 1/3 частина моркви;
- 1/4 частини кореня петрушки;
- 2 гілочки петрушки, листя;
- 1 болгарський перець.
Для маринаду:
- 1,2-1,3 л води;
- 1 ст.л солі;
- 2 ст.л цукру.
Як закрити помідори з яблуками на зиму
- Наріжте яблука скибочками та видаліть серцевину.
- Наріжте моркву та корінь петрушки кружальцями, а болгарський перець — на шматочки. Якщо є, можна також використовувати корінь селери для аромату.
- На дно трилітрової банки покладіть зелень петрушки, моркву, яблука та перець. Потім щільно укладіть помідори, перекладаючи їх яблуками, перцем і морквою, щоб заповнити пустоти.
- Налийте в банку окріп. Накрийте банку кришкою і залиште прогріватися на 20 хвилин.
- Злийте воду з банки назад у каструлю. Додайте одну столову ложку солі та дві столові ложки цукру. Відправте каструлю на вогонь і доведіть маринад до кипіння.
- Обережно залийте киплячий маринад у банку. Відразу ж щільно закрийте банку кришкою. Перевірте, щоб кришка не протікала.
- Загорніть банку двома ковдрами та залиште на дві доби, щоб вона повністю охолола. Після цього банку можна прибирати в підвал або інше прохолодне місце.