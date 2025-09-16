Асорті з помідорів та яблук на зиму: рецепт незвичайної консервації

Помідори з яблуками не тільки гарно виглядають в банці, але й виходять дуже смачними

Сезон консервації триває. Тому пропонуємо вам дізнатися смачний рецепт закрутки на зиму з помідорів та яблук. В результаті у вас вийде яскраве асорті, яке можна подавати до м’ясних страв і різноманітних гарнірів.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Щоденник кулінарної творчості". Вказаної кількості продуктів вистачить для того, щоб закрити одну трилітрову банку асорті.

Інгредієнти

1,4 кг помідорів;

3 яблука кислих сортів;

1/3 частина моркви;

1/4 частини кореня петрушки;

2 гілочки петрушки, листя;

1 болгарський перець.

Для маринаду:

1,2-1,3 л води;

1 ст.л солі;

2 ст.л цукру.

Як закрити помідори з яблуками на зиму