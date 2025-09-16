Рус

Асорті з помідорів та яблук на зиму: рецепт незвичайної консервації

Наталя Граковська
Читать на русском
Закрутка з яблуками та помідорами
Закрутка з яблуками та помідорами. Фото Скріншот YouTube

Помідори з яблуками не тільки гарно виглядають в банці, але й виходять дуже смачними

Сезон консервації триває. Тому пропонуємо вам дізнатися смачний рецепт закрутки на зиму з помідорів та яблук. В результаті у вас вийде яскраве асорті, яке можна подавати до м’ясних страв і різноманітних гарнірів.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Щоденник кулінарної творчості". Вказаної кількості продуктів вистачить для того, щоб закрити одну трилітрову банку асорті.

Інгредієнти

  • 1,4 кг помідорів;
  • 3 яблука кислих сортів;
  • 1/3 частина моркви;
  • 1/4 частини кореня петрушки;
  • 2 гілочки петрушки, листя;
  • 1 болгарський перець.

Для маринаду:

  • 1,2-1,3 л води;
  • 1 ст.л солі;
  • 2 ст.л цукру.

Як закрити помідори з яблуками на зиму

  1. Наріжте яблука скибочками та видаліть серцевину.
  2. Наріжте моркву та корінь петрушки кружальцями, а болгарський перець — на шматочки. Якщо є, можна також використовувати корінь селери для аромату.
  3. На дно трилітрової банки покладіть зелень петрушки, моркву, яблука та перець. Потім щільно укладіть помідори, перекладаючи їх яблуками, перцем і морквою, щоб заповнити пустоти.
  4. Налийте в банку окріп. Накрийте банку кришкою і залиште прогріватися на 20 хвилин.
  5. Злийте воду з банки назад у каструлю. Додайте одну столову ложку солі та дві столові ложки цукру. Відправте каструлю на вогонь і доведіть маринад до кипіння.
  6. Обережно залийте киплячий маринад у банку. Відразу ж щільно закрийте банку кришкою. Перевірте, щоб кришка не протікала.
  7. Загорніть банку двома ковдрами та залиште на дві доби, щоб вона повністю охолола. Після цього банку можна прибирати в підвал або інше прохолодне місце.
