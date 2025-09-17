Маринованная капуста с перцем: рецепт вкусного осеннего салата

Готовится за 15 минут

Мы уже рассказывали, как приготовить квашеную капусту. Но если добавить в капусту морковь, лук, болгарский перец и залить все маринадом, получится вкуснейший салат. К тому же готовится эта закуска гораздо быстрее, уже на следующий день ее можно подавать на стол. Маринованную капусту с перцем можно есть как самостоятельное блюдо или с гарнирами.

Рецептом поделились на Instagram-странице bude_smachno_razom. Этот салат может храниться в холодильнике месяц.

Ингредиенты

капуста — 1 кг (нарезанной)

морковь – 2 шт.

лук – 1 шт.

болгарский перец – 2 шт.

масло — 100 мл

вода — 100 мл

сахар – 3 ст.л.

соль – 1 ст.л.

душистый перец — 8 горошин

лавровый лист – 2 шт.

уксус — 3 ст.л.

чеснок — 3 зубчика

Как приготовить маринованную капусту с перцем