Маринованная капуста с перцем: рецепт вкусного осеннего салата
-
-
Читати українською
Готовится за 15 минут
Мы уже рассказывали, как приготовить квашеную капусту. Но если добавить в капусту морковь, лук, болгарский перец и залить все маринадом, получится вкуснейший салат. К тому же готовится эта закуска гораздо быстрее, уже на следующий день ее можно подавать на стол. Маринованную капусту с перцем можно есть как самостоятельное блюдо или с гарнирами.
Рецептом поделились на Instagram-странице bude_smachno_razom. Этот салат может храниться в холодильнике месяц.
Ингредиенты
- капуста — 1 кг (нарезанной)
- морковь – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- болгарский перец – 2 шт.
- масло — 100 мл
- вода — 100 мл
- сахар – 3 ст.л.
- соль – 1 ст.л.
- душистый перец — 8 горошин
- лавровый лист – 2 шт.
- уксус — 3 ст.л.
- чеснок — 3 зубчика
Как приготовить маринованную капусту с перцем
- Мелко нашинкуйте капусту, болгарский перец и лук нарежьте соломкой. Морковь натрите на крупной терке. Сложите все овощи в одну миску.
- Приготовьте маринад. Смешайте в сотейнике воду, масло, соль, сахар, чеснок, душистый перец и лавровый лист, поставьте на огонь. Когда жидкость закипит, влейте уксус и снимите с плиты.
- Залейте горячим маринадом овощи и хорошо перемешайте все (накрываем крышкой). Когда капуста остынет, поставьте ее в холодильник на сутки.