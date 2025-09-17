Укр

Маринованная капуста с перцем: рецепт вкусного осеннего салата

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Автор
Салат из капусты и перца
Салат из капусты и перца. Фото cookpad.com

Готовится за 15 минут

Мы уже рассказывали, как приготовить квашеную капусту. Но если добавить в капусту морковь, лук, болгарский перец и залить все маринадом, получится вкуснейший салат. К тому же готовится эта закуска гораздо быстрее, уже на следующий день ее можно подавать на стол. Маринованную капусту с перцем можно есть как самостоятельное блюдо или с гарнирами.

Рецептом поделились на Instagram-странице bude_smachno_razom. Этот салат может храниться в холодильнике месяц.

Ингредиенты

  • капуста — 1 кг (нарезанной)
  • морковь – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • болгарский перец – 2 шт.
  • масло — 100 мл
  • вода — 100 мл
  • сахар – 3 ст.л.
  • соль – 1 ст.л.
  • душистый перец — 8 горошин
  • лавровый лист – 2 шт.
  • уксус — 3 ст.л.
  • чеснок — 3 зубчика

Как приготовить маринованную капусту с перцем

  1. Мелко нашинкуйте капусту, болгарский перец и лук нарежьте соломкой. Морковь натрите на крупной терке. Сложите все овощи в одну миску.
  2. Приготовьте маринад. Смешайте в сотейнике воду, масло, соль, сахар, чеснок, душистый перец и лавровый лист, поставьте на огонь. Когда жидкость закипит, влейте уксус и снимите с плиты.
  3. Залейте горячим маринадом овощи и хорошо перемешайте все (накрываем крышкой). Когда капуста остынет, поставьте ее в холодильник на сутки.
