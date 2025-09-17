Маринована капуста з перцем: рецепт смачного осіннього салату
Готується за 15 хвилин
Ми вже розповідали, як приготувати квашену капусту. Проте якщо додати до капусти моркву, цибулю, болгарський перець і залити все маринадом, вийде дуже смачний салат. До того ж готується ця закуска значно швидше, вже наступного дня її можна подавати до столу. Мариновану капусту з перцем можна їсти як самостійну страву, чи з гарнірами.
Рецептом поділились на Instagram-сторінці bude_smachno_razom. Цей салат може зберігатись в холодильнику місяць.
Інгредієнти
- капуста — 1 кг (нарізаної)
- морква — 2 шт.
- цибуля — 1 шт.
- болгарський перець — 2 шт.
- олія — 100 мл
- вода — 100 мл
- цукор — 3 ст.л.
- сіль — 1 ст.л.
- духмяний перець — 8 горошин
- лавровий лист — 2 шт.
- оцет — 3 ст.л.
- часник — 3 зубчики
Як приготувати мариновану капусту с перцем
- Дрібно нашинкуйте капусту, болгарський перець і цибулю наріжте соломкою. Моркву натріть на грубій тертці. Складіть всі овочі в одну миску.
- Приготуйте маринад. Змішайте в сотейнику воду, олію, сіль, цукор, часник, духмяний перець і лавровий, поставте на вогонь. Коли рідина закипить, влийте оцет і зніміть з плити.
- Залийте гарячим маринадом овочі та добре перемішуємо все. Накрийте кришкою. Коли капуста охолоне, поставте її в холодильник на добу.