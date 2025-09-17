Маринована капуста з перцем: рецепт смачного осіннього салату

Готується за 15 хвилин

Ми вже розповідали, як приготувати квашену капусту. Проте якщо додати до капусти моркву, цибулю, болгарський перець і залити все маринадом, вийде дуже смачний салат. До того ж готується ця закуска значно швидше, вже наступного дня її можна подавати до столу. Мариновану капусту з перцем можна їсти як самостійну страву, чи з гарнірами.

Рецептом поділились на Instagram-сторінці bude_smachno_razom. Цей салат може зберігатись в холодильнику місяць.

Інгредієнти

капуста — 1 кг (нарізаної)

морква — 2 шт.

цибуля — 1 шт.

болгарський перець — 2 шт.

олія — 100 мл

вода — 100 мл

цукор — 3 ст.л.

сіль — 1 ст.л.

духмяний перець — 8 горошин

лавровий лист — 2 шт.

оцет — 3 ст.л.

часник — 3 зубчики

Як приготувати мариновану капусту с перцем