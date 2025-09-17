Рус

Маринована капуста з перцем: рецепт смачного осіннього салату

Наталя Граковська
Салат з капусти та перцю
Салат з капусти та перцю. Фото cookpad.com

Готується за 15 хвилин

Ми вже розповідали, як приготувати квашену капусту. Проте якщо додати до капусти моркву, цибулю, болгарський перець і залити все маринадом, вийде дуже смачний салат. До того ж готується ця закуска значно швидше, вже наступного дня її можна подавати до столу. Мариновану капусту з перцем можна їсти як самостійну страву, чи з гарнірами.

Рецептом поділились на Instagram-сторінці bude_smachno_razom. Цей салат може зберігатись в холодильнику місяць.

Інгредієнти

  • капуста — 1 кг (нарізаної)
  • морква — 2 шт.
  • цибуля — 1 шт.
  • болгарський перець — 2 шт.
  • олія — 100 мл
  • вода — 100 мл
  • цукор — 3 ст.л.
  • сіль — 1 ст.л.
  • духмяний перець — 8 горошин
  • лавровий лист — 2 шт.
  • оцет — 3 ст.л.
  • часник — 3 зубчики

Як приготувати мариновану капусту с перцем

  1. Дрібно нашинкуйте капусту, болгарський перець і цибулю наріжте соломкою. Моркву натріть на грубій тертці. Складіть всі овочі в одну миску.
  2. Приготуйте маринад. Змішайте в сотейнику воду, олію, сіль, цукор, часник, духмяний перець і лавровий, поставте на вогонь. Коли рідина закипить, влийте оцет і зніміть з плити.
  3. Залийте гарячим маринадом овочі та добре перемішуємо все. Накрийте кришкою. Коли капуста охолоне, поставте її в холодильник на добу.
