Укр

Всего один продукт поможет пожарить баклажаны без лишнего жира: получится нежно и вкусно

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Жареные баклажаны
Жареные баклажаны. Фото Скриншот YouTube

Попробуйте приготовить баклажаны с яйцом и сметаной

Из-за пористой структуры баклажаны впитывают много масла во время приготовления. Однако у опытных кулинаров есть действенный способ избавиться от этой проблемы и готовить овощи без лишнего жира. Для этого они используют яйцо.

Кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко на своем YouTube-канале рассказала, как с помощью яйца пожарить баклажаны без большого количества растительного масла. По этому рецепту овощи получаются очень нежные и вкусные.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 1 кг
  • яйцо – 1 шт.
  • соль
  • лук – 2 шт.
  • сахар — 0.5 ч.л
  • чеснок — 2 с
  • масло — 5 — 6 ст.л (в общем)
  • специи по вкусу
  • сметана — 3 ст.л
  • зелень

Как вкусно пожарить баклажаны

  1. Порежьте баклажаны крупными кусочками. Посолите их, хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы они отдали влагу.
  2. Тем временем нарежьте лук и чеснок.
  3. Прогрейте сковороду, добавьте масло и поджарьте лук почти на максимальном огне.
  4. Как только лук станет мягким, добавьте пол чайной ложки сахара для карамелизации. Уберите лук со сковороды.
  5. Отожмите лишнюю влагу из баклажанов.
  6. Вбейте одно яйцо в баклажаны и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был в яйце.
  7. Разогрейте сковороду, смажьте маслом.
  8. Выложите баклажаны на сито, чтобы лишнее яйцо стекло. Затем переложите баклажаны на горячую сковороду.
  9. Жарьте баклажаны на максимальном огне, постоянно помешивая.
  10. Добавьте сметану (три столовые ложки), чеснок, перец и копченую паприку.
  11. Уменьшите огонь до минимума и все перемешайте.
  12. Добавьте зелень, желательно кинзу.
Теги:
#Рецепты #Яйца #Баклажаны #Лайфхак