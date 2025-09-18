Всего один продукт поможет пожарить баклажаны без лишнего жира: получится нежно и вкусно

Попробуйте приготовить баклажаны с яйцом и сметаной

Из-за пористой структуры баклажаны впитывают много масла во время приготовления. Однако у опытных кулинаров есть действенный способ избавиться от этой проблемы и готовить овощи без лишнего жира. Для этого они используют яйцо.

Кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко на своем YouTube-канале рассказала, как с помощью яйца пожарить баклажаны без большого количества растительного масла. По этому рецепту овощи получаются очень нежные и вкусные.

Ингредиенты:

баклажаны — 1 кг

яйцо – 1 шт.

соль

лук – 2 шт.

сахар — 0.5 ч.л

чеснок — 2 с

масло — 5 — 6 ст.л (в общем)

специи по вкусу

сметана — 3 ст.л

зелень

Как вкусно пожарить баклажаны