Всего один продукт поможет пожарить баклажаны без лишнего жира: получится нежно и вкусно
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Попробуйте приготовить баклажаны с яйцом и сметаной
Из-за пористой структуры баклажаны впитывают много масла во время приготовления. Однако у опытных кулинаров есть действенный способ избавиться от этой проблемы и готовить овощи без лишнего жира. Для этого они используют яйцо.
Кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко на своем YouTube-канале рассказала, как с помощью яйца пожарить баклажаны без большого количества растительного масла. По этому рецепту овощи получаются очень нежные и вкусные.
Ингредиенты:
- баклажаны — 1 кг
- яйцо – 1 шт.
- соль
- лук – 2 шт.
- сахар — 0.5 ч.л
- чеснок — 2 с
- масло — 5 — 6 ст.л (в общем)
- специи по вкусу
- сметана — 3 ст.л
- зелень
Как вкусно пожарить баклажаны
- Порежьте баклажаны крупными кусочками. Посолите их, хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы они отдали влагу.
- Тем временем нарежьте лук и чеснок.
- Прогрейте сковороду, добавьте масло и поджарьте лук почти на максимальном огне.
- Как только лук станет мягким, добавьте пол чайной ложки сахара для карамелизации. Уберите лук со сковороды.
- Отожмите лишнюю влагу из баклажанов.
- Вбейте одно яйцо в баклажаны и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был в яйце.
- Разогрейте сковороду, смажьте маслом.
- Выложите баклажаны на сито, чтобы лишнее яйцо стекло. Затем переложите баклажаны на горячую сковороду.
- Жарьте баклажаны на максимальном огне, постоянно помешивая.
- Добавьте сметану (три столовые ложки), чеснок, перец и копченую паприку.
- Уменьшите огонь до минимума и все перемешайте.
- Добавьте зелень, желательно кинзу.