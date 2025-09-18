Всього один продукт дозволить посмажити баклажани без зайвого жиру: вийде ніжно і смачно
-
-
Спробуйте приготувати баклажани з яйцем та сметаною
Через пористу структуру баклажани вбирають багато олії під час приготування. Проте у досвідчених кулінарів є дієвий спосіб позбутися цієї проблеми й готувати овочі без зайвого жиру. Для цього вони використовують яйце.
Кулінарна блогерка Катерина Тарасенко на своєму YouTube-каналі розповіла, як за допомогою яйця посмажити баклажани без великої кількості олії. За цим рецептом овочі виходять дуже ніжні та смачні.
Інгредієнти:
- баклажани — 1 кг
- яйце — 1 шт.
- сіль
- цибуля — 2 шт.
- цукор — 0.5 ч.л
- часник — 2 з
- олія — 5 — 6 ст.л (загалом)
- спеції на смак
- сметана — 3 ст.л
- зелень
Як смачно посмажити баклажани
- Поріжте баклажани крупними шматочками. Посоліть їх, добре перемішайте і залиште на 15 хвилин, щоб вони віддали вологу.
- Тим часом наріжте цибулю та часник.
- Розігрійте пательню, додайте олію і підсмажте цибулю майже на максимальному вогні.
- Як тільки цибуля стане м'якою, додайте пів чайної ложки цукру для карамелізації. Приберіть цибулю з пательні.
- Відіжміть зайву вологу з баклажанів.
- Вбийте одне яйце в баклажани і добре перемішайте, щоб кожен шматочок був в яйці.
- Розігрійте пательню, змастіть олією.
- Викладіть баклажани на сито, щоб зайве яйце стекло. Потім перекладіть баклажани на гарячу пательню.
- Смажте баклажани на максимальному вогні, постійно помішуючи.
- Додайте сметану (три столові ложки), часник, перець та копчену паприку.
- Зменште вогонь до мінімуму і все перемішайте.
- Додайте зелень, бажано кінзу.