Всього один продукт дозволить посмажити баклажани без зайвого жиру: вийде ніжно і смачно

Спробуйте приготувати баклажани з яйцем та сметаною

Через пористу структуру баклажани вбирають багато олії під час приготування. Проте у досвідчених кулінарів є дієвий спосіб позбутися цієї проблеми й готувати овочі без зайвого жиру. Для цього вони використовують яйце.

Кулінарна блогерка Катерина Тарасенко на своєму YouTube-каналі розповіла, як за допомогою яйця посмажити баклажани без великої кількості олії. За цим рецептом овочі виходять дуже ніжні та смачні.

Інгредієнти:

баклажани — 1 кг

яйце — 1 шт.

сіль

цибуля — 2 шт.

цукор — 0.5 ч.л

часник — 2 з

олія — 5 — 6 ст.л (загалом)

спеції на смак

сметана — 3 ст.л

зелень

Як смачно посмажити баклажани