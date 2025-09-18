Рус

Всього один продукт дозволить посмажити баклажани без зайвого жиру: вийде ніжно і смачно

Наталя Граковська
Смажені баклажани
Смажені баклажани. Фото Скріншот YouTube

Спробуйте приготувати баклажани з яйцем та сметаною

Через пористу структуру баклажани вбирають багато олії під час приготування. Проте у досвідчених кулінарів є дієвий спосіб позбутися цієї проблеми й готувати овочі без зайвого жиру. Для цього вони використовують яйце.

Кулінарна блогерка Катерина Тарасенко на своєму YouTube-каналі розповіла, як за допомогою яйця посмажити баклажани без великої кількості олії. За цим рецептом овочі виходять дуже ніжні та смачні.

Інгредієнти:

  • баклажани — 1 кг
  • яйце — 1 шт.
  • сіль
  • цибуля — 2 шт.
  • цукор — 0.5 ч.л
  • часник — 2 з
  • олія — 5 — 6 ст.л (загалом)
  • спеції на смак
  • сметана — 3 ст.л
  • зелень

Як смачно посмажити баклажани

  1. Поріжте баклажани крупними шматочками. Посоліть їх, добре перемішайте і залиште на 15 хвилин, щоб вони віддали вологу.
  2. Тим часом наріжте цибулю та часник.
  3. Розігрійте пательню, додайте олію і підсмажте цибулю майже на максимальному вогні.
  4. Як тільки цибуля стане м'якою, додайте пів чайної ложки цукру для карамелізації. Приберіть цибулю з пательні.
  5. Відіжміть зайву вологу з баклажанів.
  6. Вбийте одне яйце в баклажани і добре перемішайте, щоб кожен шматочок був в яйці.
  7. Розігрійте пательню, змастіть олією.
  8. Викладіть баклажани на сито, щоб зайве яйце стекло. Потім перекладіть баклажани на гарячу пательню.
  9. Смажте баклажани на максимальному вогні, постійно помішуючи.
  10. Додайте сметану (три столові ложки), часник, перець та копчену паприку.
  11. Зменште вогонь до мінімуму і все перемішайте.
  12. Додайте зелень, бажано кінзу.
