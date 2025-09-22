Баклажановые рулетики с необычной начинкой: рецепт закуски, которая станет главным блюдом на столе

Готовьте по этому рецепту, если обычные рулетики из баклажанов надоели

Обычно рулетики из баклажанов готовят с сыром и чесноком, но этот рецепт имеет свою интересную изюминку. Здесь используется нежная творожная начинка с йогуртом, зеленью и кусочками сочного помидора, а затем все запекается до аппетитной корочки. Такие баклажаны прекрасно подходят и в будни как сытное овощное блюдо, и на праздничном столе — как оригинальная горячая закуска.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша ms.homecooker на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

2 баклажана

200 г творога

1 яйцо

2 ст.л. греческого йогурта

3 зубчика чеснока

Зелень: зеленый лучок, кинза, укроп

50-80 г твердого сыра

1 помидор

Соль и перец по вкусу

Этапы приготовления