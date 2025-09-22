Укр

Баклажановые рулетики с необычной начинкой: рецепт закуски, которая станет главным блюдом на столе

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рулетики из баклажанов с творогом
Рулетики из баклажанов с творогом. Фото Pinterest

Готовьте по этому рецепту, если обычные рулетики из баклажанов надоели

Обычно рулетики из баклажанов готовят с сыром и чесноком, но этот рецепт имеет свою интересную изюминку. Здесь используется нежная творожная начинка с йогуртом, зеленью и кусочками сочного помидора, а затем все запекается до аппетитной корочки. Такие баклажаны прекрасно подходят и в будни как сытное овощное блюдо, и на праздничном столе — как оригинальная горячая закуска.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша ms.homecooker на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

  • 2 баклажана
  • 200 г творога
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. греческого йогурта
  • 3 зубчика чеснока
  • Зелень: зеленый лучок, кинза, укроп
  • 50-80 г твердого сыра
  • 1 помидор
  • Соль и перец по вкусу

Этапы приготовления

  1. Баклажаны нарезать полосками 0,7-1 см толщиной, хорошо посыпать солью и оставить на 15-20 минут.
  2. Для начинки смешать творог, яйцо, йогурт, зелень, соль и перец.
  3. Баклажаны промыть от соли, высушить на салфетках и обжарить до темно-золотистого цвета.
  4. Нарезать помидор тоненькими кусочками.
  5. Завернуть рулетики вместе с творожной начинкой и помидорами, выложить в форму для запекания, посыпать натертым твердым сыром.
  6. Запекать в духовке 20-30 минут при температуре 180 градусов.
Теги:
#Рецепты #Закуски #Баклажаны