Баклажановые рулетики с необычной начинкой: рецепт закуски, которая станет главным блюдом на столе
-
-
Готовьте по этому рецепту, если обычные рулетики из баклажанов надоели
Обычно рулетики из баклажанов готовят с сыром и чесноком, но этот рецепт имеет свою интересную изюминку. Здесь используется нежная творожная начинка с йогуртом, зеленью и кусочками сочного помидора, а затем все запекается до аппетитной корочки. Такие баклажаны прекрасно подходят и в будни как сытное овощное блюдо, и на праздничном столе — как оригинальная горячая закуска.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша ms.homecooker на своей странице в Instagram.
Ингредиенты
- 2 баклажана
- 200 г творога
- 1 яйцо
- 2 ст.л. греческого йогурта
- 3 зубчика чеснока
- Зелень: зеленый лучок, кинза, укроп
- 50-80 г твердого сыра
- 1 помидор
- Соль и перец по вкусу
Этапы приготовления
- Баклажаны нарезать полосками 0,7-1 см толщиной, хорошо посыпать солью и оставить на 15-20 минут.
- Для начинки смешать творог, яйцо, йогурт, зелень, соль и перец.
- Баклажаны промыть от соли, высушить на салфетках и обжарить до темно-золотистого цвета.
- Нарезать помидор тоненькими кусочками.
- Завернуть рулетики вместе с творожной начинкой и помидорами, выложить в форму для запекания, посыпать натертым твердым сыром.
- Запекать в духовке 20-30 минут при температуре 180 градусов.