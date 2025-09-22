Рус

Баклажанові рулетики з незвичайною начинкою: рецепт закуски, яка стане головною стравою на столі

Наталя Граковська
Рулетики з баклажанів з сиром
Рулетики з баклажанів з сиром. Фото Pinterest

Готуйте за цим рецептом, якщо звичайні рулетики з баклажанів набридли

Зазвичай рулетики з баклажанів готують із сиром та часником, але цей рецепт має свою цікаву родзинку. Тут використовується ніжна сирна начинка з йогуртом, зеленню та шматочками соковитого помідора, а потім все запікається до апетитної скоринки. Такі баклажани чудово смакують і в будні як ситна овочева страва, і на святковому столі — як оригінальна гаряча закуска.

Рецептом поділилися кулінарна блогерка ms.homecooker на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

  • 2 баклажани
  • 200 г кисломолочного сиру
  • 1 яйце
  • 2 ст.л. грецького йогурту
  • 3 зубчики часнику
  • Зелень: зелена цибулька, кінза, кріп
  • 50-80 г твердого сиру
  • 1 помідор
  • Сіль та перець на смак

Етапи приготування

  1. Баклажани нарізати смужками 0,7-1 см товщиною, добре посипати сіллю та залишити на 15-20 хвилин.
  2. Для начинки змішати кисломолочний сир, яйце, йогурт, зелень, сіль та перець.
  3. Баклажани промити від солі, висушити на серветках та обсмажити до темно-золотистого кольору.
  4. Нарізати помідор тоненькими шматочками.
  5. Завернути рулетики разом з сирною начинкою та помідорами, викласти в форму для запікання, посипати натертим твердим сиром.
  6. Запікати в духовці 20-30 хвилин при температурі 180 градусів.
