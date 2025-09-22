Баклажанові рулетики з незвичайною начинкою: рецепт закуски, яка стане головною стравою на столі

Готуйте за цим рецептом, якщо звичайні рулетики з баклажанів набридли

Зазвичай рулетики з баклажанів готують із сиром та часником, але цей рецепт має свою цікаву родзинку. Тут використовується ніжна сирна начинка з йогуртом, зеленню та шматочками соковитого помідора, а потім все запікається до апетитної скоринки. Такі баклажани чудово смакують і в будні як ситна овочева страва, і на святковому столі — як оригінальна гаряча закуска.

Рецептом поділилися кулінарна блогерка ms.homecooker на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

2 баклажани

200 г кисломолочного сиру

1 яйце

2 ст.л. грецького йогурту

3 зубчики часнику

Зелень: зелена цибулька, кінза, кріп

50-80 г твердого сиру

1 помідор

Сіль та перець на смак

Етапи приготування