Баклажанові рулетики з незвичайною начинкою: рецепт закуски, яка стане головною стравою на столі
Готуйте за цим рецептом, якщо звичайні рулетики з баклажанів набридли
Зазвичай рулетики з баклажанів готують із сиром та часником, але цей рецепт має свою цікаву родзинку. Тут використовується ніжна сирна начинка з йогуртом, зеленню та шматочками соковитого помідора, а потім все запікається до апетитної скоринки. Такі баклажани чудово смакують і в будні як ситна овочева страва, і на святковому столі — як оригінальна гаряча закуска.
Рецептом поділилися кулінарна блогерка ms.homecooker на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти
- 2 баклажани
- 200 г кисломолочного сиру
- 1 яйце
- 2 ст.л. грецького йогурту
- 3 зубчики часнику
- Зелень: зелена цибулька, кінза, кріп
- 50-80 г твердого сиру
- 1 помідор
- Сіль та перець на смак
Етапи приготування
- Баклажани нарізати смужками 0,7-1 см товщиною, добре посипати сіллю та залишити на 15-20 хвилин.
- Для начинки змішати кисломолочний сир, яйце, йогурт, зелень, сіль та перець.
- Баклажани промити від солі, висушити на серветках та обсмажити до темно-золотистого кольору.
- Нарізати помідор тоненькими шматочками.
- Завернути рулетики разом з сирною начинкою та помідорами, викласти в форму для запікання, посипати натертим твердим сиром.
- Запікати в духовці 20-30 хвилин при температурі 180 градусів.