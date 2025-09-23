Вкусные и пряные баклажаны: как замариновать, чтобы все просили рецепт
Простой рецепт маринованных баклажанов
Маринованные баклажаны — это закуска, которая является идеальной альтернативой консервированным овощам. Готовить их очень просто, к тому же не нужно стерилизовать банки, что значительно экономит время.
Маринованные баклажаны можно подавать как самостоятельную закуску. А еще они могут быть дополнением к мясным блюдам, например, шашлыку или запеченной курице.
Рецептом поделились на странице в Instagram bude_smachno_razom.
Ингредиенты
- баклажаны — 5 шт.
- вода — 200 мл
- сахар – 2 ст.л
- соль – 1 ст.л
- уксус винный — 50 мл
- масло — 2 ст.л
- лавровый лист – 3 шт.
- душистый перец — 8 шт.
- гвоздика – 3 шт.
- чеснок — 3 зубчика
- зелень (петрушка, укроп) — 100 г
- масло для жарки
Как приготовить маринованные баклажаны
- Очистите баклажаны, нарежьте их на кружочки или пластины и посолите. Затем обжарьте до золотистого цвета.
- Для маринада смешайте воду, сахар, соль, уксус, масло. Добавьте лавровый лист, душистый перец, гвоздику. Доведите смесь до кипения и дайте остыть.
- Сложите баклажаны в кастрюлю, чередуя их с натертым чесноком и зеленью.
- Залейте все маринадом так, чтобы баклажаны в нем плавали.
- Отправьте баклажаны в холодильник. Они будут готовы примерно через 3–5 дней.