Вкусные и пряные баклажаны: как замариновать, чтобы все просили рецепт

Простой рецепт маринованных баклажанов

Маринованные баклажаны — это закуска, которая является идеальной альтернативой консервированным овощам. Готовить их очень просто, к тому же не нужно стерилизовать банки, что значительно экономит время.

Маринованные баклажаны можно подавать как самостоятельную закуску. А еще они могут быть дополнением к мясным блюдам, например, шашлыку или запеченной курице.

Рецептом поделились на странице в Instagram bude_smachno_razom.

Ингредиенты

баклажаны — 5 шт.

вода — 200 мл

сахар – 2 ст.л

соль – 1 ст.л

уксус винный — 50 мл

масло — 2 ст.л

лавровый лист – 3 шт.

душистый перец — 8 шт.

гвоздика – 3 шт.

чеснок — 3 зубчика

зелень (петрушка, укроп) — 100 г

масло для жарки

Как приготовить маринованные баклажаны