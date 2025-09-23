Укр

Вкусные и пряные баклажаны: как замариновать, чтобы все просили рецепт

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Автор
Маринованные баклажаны
Маринованные баклажаны. Фото Коллаж "Телеграф"

Простой рецепт маринованных баклажанов

Маринованные баклажаны — это закуска, которая является идеальной альтернативой консервированным овощам. Готовить их очень просто, к тому же не нужно стерилизовать банки, что значительно экономит время.

Маринованные баклажаны можно подавать как самостоятельную закуску. А еще они могут быть дополнением к мясным блюдам, например, шашлыку или запеченной курице.

Рецептом поделились на странице в Instagram bude_smachno_razom.

Ингредиенты

  • баклажаны — 5 шт.
  • вода — 200 мл
  • сахар – 2 ст.л
  • соль – 1 ст.л
  • уксус винный — 50 мл
  • масло — 2 ст.л
  • лавровый лист – 3 шт.
  • душистый перец — 8 шт.
  • гвоздика – 3 шт.
  • чеснок — 3 зубчика
  • зелень (петрушка, укроп) — 100 г
  • масло для жарки

Как приготовить маринованные баклажаны

  1. Очистите баклажаны, нарежьте их на кружочки или пластины и посолите. Затем обжарьте до золотистого цвета.
  2. Для маринада смешайте воду, сахар, соль, уксус, масло. Добавьте лавровый лист, душистый перец, гвоздику. Доведите смесь до кипения и дайте остыть.
  3. Сложите баклажаны в кастрюлю, чередуя их с натертым чесноком и зеленью.
  4. Залейте все маринадом так, чтобы баклажаны в нем плавали.
  5. Отправьте баклажаны в холодильник. Они будут готовы примерно через 3–5 дней.
Теги:
#Рецепты #Закуска #Баклажаны