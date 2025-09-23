Смачні та пряні баклажани: як замаринувати, щоб усі просили рецепт
-
-
Простий рецепт маринованих баклажанів
Мариновані баклажани — це закуска, яка є ідеальною альтернативою консервованим овочам. Готувати їх дуже просто, до того ж не треба стерилізувати банки, що значно економить час.
Мариновані баклажани можна подавати як самостійну закуску. А ще вони можуть бути доповненням до м'ясних страв, наприклад, шашлику або запеченої курки.
Рецептом поділилися на сторінці в Instagram bude_smachno_razom.
Інгредієнти
- баклажани — 5 шт.
- вода — 200 мл
- цукор — 2 ст.л
- сіль — 1 ст.л
- оцет винний — 50 мл
- олія — 2 ст.л
- лавровий лист — 3 шт.
- духмяний перець — 8 шт.
- гвоздика — 3 шт.
- часник — 3 зубчики
- зелень (петрушка, кріп) — 100 г
- олія для смаження
Як приготувати мариновані баклажани
- Очистіть баклажани, наріжте їх на кружечки або пласти та посоліть. Потім обсмажте до золотистого кольору.
- Для маринаду змішайте воду, цукор, сіль, оцет, олію. Додайте лавровий лист, духмяний перець, гвоздику. Доведіть суміш до кипіння і дайте охолонути.
- Складіть баклажани в каструлю, чергуючи їх з натертим часником і зеленню.
- Залийте все маринадом так, щоб баклажани плавали.
- Відправте баклажани в холодильник. Вони будуть готові приблизно через 3-5 днів.