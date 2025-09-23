Рус

Смачні та пряні баклажани: як замаринувати, щоб усі просили рецепт

Наталя Граковська
Мариновані баклажани
Мариновані баклажани. Фото Колаж "Телеграф"

Простий рецепт маринованих баклажанів

Мариновані баклажани — це закуска, яка є ідеальною альтернативою консервованим овочам. Готувати їх дуже просто, до того ж не треба стерилізувати банки, що значно економить час.

Мариновані баклажани можна подавати як самостійну закуску. А ще вони можуть бути доповненням до м'ясних страв, наприклад, шашлику або запеченої курки.

Рецептом поділилися на сторінці в Instagram bude_smachno_razom.

Інгредієнти

  • баклажани — 5 шт.
  • вода — 200 мл
  • цукор — 2 ст.л
  • сіль — 1 ст.л
  • оцет винний — 50 мл
  • олія — 2 ст.л
  • лавровий лист — 3 шт.
  • духмяний перець — 8 шт.
  • гвоздика — 3 шт.
  • часник — 3 зубчики
  • зелень (петрушка, кріп) — 100 г
  • олія для смаження

Як приготувати мариновані баклажани

  1. Очистіть баклажани, наріжте їх на кружечки або пласти та посоліть. Потім обсмажте до золотистого кольору.
  2. Для маринаду змішайте воду, цукор, сіль, оцет, олію. Додайте лавровий лист, духмяний перець, гвоздику. Доведіть суміш до кипіння і дайте охолонути.
  3. Складіть баклажани в каструлю, чергуючи їх з натертим часником і зеленню.
  4. Залийте все маринадом так, щоб баклажани плавали.
  5. Відправте баклажани в холодильник. Вони будуть готові приблизно через 3-5 днів.
