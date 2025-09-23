Смачні та пряні баклажани: як замаринувати, щоб усі просили рецепт

Простий рецепт маринованих баклажанів

Мариновані баклажани — це закуска, яка є ідеальною альтернативою консервованим овочам. Готувати їх дуже просто, до того ж не треба стерилізувати банки, що значно економить час.

Мариновані баклажани можна подавати як самостійну закуску. А ще вони можуть бути доповненням до м'ясних страв, наприклад, шашлику або запеченої курки.

Рецептом поділилися на сторінці в Instagram bude_smachno_razom.

Інгредієнти

баклажани — 5 шт.

вода — 200 мл

цукор — 2 ст.л

сіль — 1 ст.л

оцет винний — 50 мл

олія — 2 ст.л

лавровий лист — 3 шт.

духмяний перець — 8 шт.

гвоздика — 3 шт.

часник — 3 зубчики

зелень (петрушка, кріп) — 100 г

олія для смаження

Як приготувати мариновані баклажани