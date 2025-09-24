Укр

Яблочный крамбл: рецепт пирога, для которого не нужно месить тесто

Наталья Граковская
Читати українською
Яблочный крамбл
Яблочный крамбл. Фото Freepik

Этот рецепт спасет, когда хочется пирога, но нет времени на долгое приготовление

Яблочный крамбл — это простой десерт, для приготовления которого не нужно замешивать тесто. Благодаря сочетанию сочных яблок и корицы пирог получается невероятно ароматным и вкусным. Выглядит крамбл по-домашнему уютно и аппетитно. Это идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного, но простого в приготовлении.

Рецептом на своей странице в Instagram поделилась кулинарная блогер Юлия Сенич.

Ингредиенты

Для начинки:

  • яблоки – 5–6 шт. (кисло-сладкие)
  • сахар – 3–4 ст. л.
  • корица – 1 ч. л.
  • лимонный сок – 1 ст. л.

Для крамбла (крошки):

  • мука – 100 г
  • миндаль измельченный (или миндальная мука) – 30 г
  • сливочное масло – 80 г (холодное)
  • сахар – 70 г
  • щепотка соли

Как приготовить яблочный крамбл

  1. Очищаем яблоки от кожуры и сердцевины и нарезаем небольшими кусочками.
  2. Смешиваем яблоки с сахаром, корицей и лимонным соком. Выкладываем яблоки в форму для запекания и соединяем с крахмалом.
  3. Смешиваем муку и добавляем холодное сливочное масло, нарезанное кубиками.
  4. Перетираем смесь пальцами до состояния крошки.
  5. Добавляем измельченный миндаль (по желанию) и еще раз легко перемешиваем.
  6. Посыпаем яблочную начинку крошкой.
  7. Ставим форму в разогретую духовку (180 °C).
  8. Выпекаем 30-40 минут до золотистой корочки.
