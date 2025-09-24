Яблочный крамбл: рецепт пирога, для которого не нужно месить тесто
Этот рецепт спасет, когда хочется пирога, но нет времени на долгое приготовление
Яблочный крамбл — это простой десерт, для приготовления которого не нужно замешивать тесто. Благодаря сочетанию сочных яблок и корицы пирог получается невероятно ароматным и вкусным. Выглядит крамбл по-домашнему уютно и аппетитно. Это идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного, но простого в приготовлении.
Рецептом на своей странице в Instagram поделилась кулинарная блогер Юлия Сенич.
Ингредиенты
Для начинки:
- яблоки – 5–6 шт. (кисло-сладкие)
- сахар – 3–4 ст. л.
- корица – 1 ч. л.
- лимонный сок – 1 ст. л.
Для крамбла (крошки):
- мука – 100 г
- миндаль измельченный (или миндальная мука) – 30 г
- сливочное масло – 80 г (холодное)
- сахар – 70 г
- щепотка соли
Как приготовить яблочный крамбл
- Очищаем яблоки от кожуры и сердцевины и нарезаем небольшими кусочками.
- Смешиваем яблоки с сахаром, корицей и лимонным соком. Выкладываем яблоки в форму для запекания и соединяем с крахмалом.
- Смешиваем муку и добавляем холодное сливочное масло, нарезанное кубиками.
- Перетираем смесь пальцами до состояния крошки.
- Добавляем измельченный миндаль (по желанию) и еще раз легко перемешиваем.
- Посыпаем яблочную начинку крошкой.
- Ставим форму в разогретую духовку (180 °C).
- Выпекаем 30-40 минут до золотистой корочки.