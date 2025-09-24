Яблочный крамбл: рецепт пирога, для которого не нужно месить тесто

Этот рецепт спасет, когда хочется пирога, но нет времени на долгое приготовление

Яблочный крамбл — это простой десерт, для приготовления которого не нужно замешивать тесто. Благодаря сочетанию сочных яблок и корицы пирог получается невероятно ароматным и вкусным. Выглядит крамбл по-домашнему уютно и аппетитно. Это идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного, но простого в приготовлении.

Рецептом на своей странице в Instagram поделилась кулинарная блогер Юлия Сенич.

Ингредиенты

Для начинки:

яблоки – 5–6 шт. (кисло-сладкие)

сахар – 3–4 ст. л.

корица – 1 ч. л.

лимонный сок – 1 ст. л.

Для крамбла (крошки):

мука – 100 г

миндаль измельченный (или миндальная мука) – 30 г

сливочное масло – 80 г (холодное)

сахар – 70 г

щепотка соли

Как приготовить яблочный крамбл