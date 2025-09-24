Яблучний крамбл: рецепт пирога, для якого не треба місити тісто

Цей рецепт врятує, коли хочеться пирога, але немає часу на довге приготування

Яблучний крамбл — це простий десерт, для приготування якого не треба замішувати тісто. Завдяки поєднанню соковитих яблук та кориці пиріг виходить неймовірно ароматним та смачним. Виглядає крамбл по-домашньому затишно і апетитно. Це ідеальний варіант, коли хочеться чогось смачного, але простого у приготуванні.

Рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилася кулінарна блогерка Юлія Сенич.

Інгредієнти

Для начинки:

яблука – 5–6 шт. (кисло-солодкі)

цукор – 3–4 ст. л.

кориця – 1 ч. л.

лимонний сік – 1 ст. л.

Для крамблу (крихти):

борошно – 100 г

мигдаль подрібнений (або мигдальне борошно) – 30 г

вершкове масло – 80 г (холодне)

цукор – 70 г

щіпка солі

Як приготувати яблучний крамбл