Яблучний крамбл: рецепт пирога, для якого не треба місити тісто
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Цей рецепт врятує, коли хочеться пирога, але немає часу на довге приготування
Яблучний крамбл — це простий десерт, для приготування якого не треба замішувати тісто. Завдяки поєднанню соковитих яблук та кориці пиріг виходить неймовірно ароматним та смачним. Виглядає крамбл по-домашньому затишно і апетитно. Це ідеальний варіант, коли хочеться чогось смачного, але простого у приготуванні.
Рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилася кулінарна блогерка Юлія Сенич.
Інгредієнти
Для начинки:
- яблука – 5–6 шт. (кисло-солодкі)
- цукор – 3–4 ст. л.
- кориця – 1 ч. л.
- лимонний сік – 1 ст. л.
Для крамблу (крихти):
- борошно – 100 г
- мигдаль подрібнений (або мигдальне борошно) – 30 г
- вершкове масло – 80 г (холодне)
- цукор – 70 г
- щіпка солі
Як приготувати яблучний крамбл
- Очищаємо яблука від шкірки та серцевини та нарізаємо невеликими шматочками.
- Змішуємо яблука з цукром, корицею та лимонним соком. Викладаємо яблука у форму для запікання і поєднуємо з крохмалем.
- Змішуємо борошно і додаємо холодне вершкове масло, нарізане кубиками.
- Перетираємо суміш пальцями до стану крихти.
- Додаємо подрібнений мигдаль (за бажанням) і ще раз легко перемішуємо.
- Посипаємо яблучну начинку крихтою.
- Ставимо форму у розігріту духовку (180 °C).
- Випікаємо 30-40 хвилин до золотистої скоринки.