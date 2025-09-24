Рус

Яблучний крамбл: рецепт пирога, для якого не треба місити тісто

Наталя Граковська
Яблучний крамбл
Яблучний крамбл. Фото Freepik

Цей рецепт врятує, коли хочеться пирога, але немає часу на довге приготування

Яблучний крамбл — це простий десерт, для приготування якого не треба замішувати тісто. Завдяки поєднанню соковитих яблук та кориці пиріг виходить неймовірно ароматним та смачним. Виглядає крамбл по-домашньому затишно і апетитно. Це ідеальний варіант, коли хочеться чогось смачного, але простого у приготуванні.

Рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилася кулінарна блогерка Юлія Сенич.

Інгредієнти

Для начинки:

  • яблука – 5–6 шт. (кисло-солодкі)
  • цукор – 3–4 ст. л.
  • кориця – 1 ч. л.
  • лимонний сік – 1 ст. л.

Для крамблу (крихти):

  • борошно – 100 г
  • мигдаль подрібнений (або мигдальне борошно) – 30 г
  • вершкове масло – 80 г (холодне)
  • цукор – 70 г
  • щіпка солі

Як приготувати яблучний крамбл

  1. Очищаємо яблука від шкірки та серцевини та нарізаємо невеликими шматочками.
  2. Змішуємо яблука з цукром, корицею та лимонним соком. Викладаємо яблука у форму для запікання і поєднуємо з крохмалем.
  3. Змішуємо борошно і додаємо холодне вершкове масло, нарізане кубиками.
  4. Перетираємо суміш пальцями до стану крихти.
  5. Додаємо подрібнений мигдаль (за бажанням) і ще раз легко перемішуємо.
  6. Посипаємо яблучну начинку крихтою.
  7. Ставимо форму у розігріту духовку (180 °C).
  8. Випікаємо 30-40 хвилин до золотистої скоринки.
Теги:
#Десерти #Рецепти #Яблука