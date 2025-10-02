Вкуснее любого торта: простой рецепт тыквенного рулета
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Тыквенный рулет со сливочным кремом – простой и вкусный десерт к чаю
Тыкву стоит использовать не только для супов или запеканок, но и для сладкой выпечки. Тыквенный рулет с нежным сливочным кремом — это именно тот десерт, который можно приготовить без особых усилий или дорогих продуктов. Он имеет красивый цвет, аромат корицы и приятную ореховую нотку. Такой рулет станет украшением любого чаепития.
Этим рецептом поделилась фудблогерка olya_pins на своей странице в Instagram.
Ингредиенты
• тыква (мякоть) — 600 граммов
• яйца – 3 шт.
• сахар или подсластитель – 3 ст. л.
• мука – 100 граммов
• разрыхлитель – 0,5 ч. л.
• корица – 1 ч. л.
• орехи – 100 граммов (измельчить)
Крем:
• сливочный сыр – 300 граммов
• сыр кисломолочный брикетный – 100 граммов
• мед – 2 ст. л.
Как приготовить тыквенный рулет
- Натираем тыкву. В миске добавляем яйца, сахар, муку, разрыхлитель, корицу и измельченные орехи.
- Перемешиваем, выкладываем на противень, застеленный пергаментом, в виде коржа.
- Выпекаем при 180°C около 20–25 минут (или мин), после чего оставляем остыть до комнатной температуры.
- Взбиваем все ингредиенты для крема миксером или блендером до однородной массы.
- Смазываем остывший корж кремом, заворачиваем в рулет.
- Готовый рулет ставим в холодильник на 30 минут для пропитки.