Вкуснее любого торта: простой рецепт тыквенного рулета

Наталья Граковская
Тыквенный рулет с творожным кремом
Тыквенный рулет с творожным кремом. Фото Коллаж "Телеграфа"

Тыквенный рулет со сливочным кремом – простой и вкусный десерт к чаю

Тыкву стоит использовать не только для супов или запеканок, но и для сладкой выпечки. Тыквенный рулет с нежным сливочным кремом — это именно тот десерт, который можно приготовить без особых усилий или дорогих продуктов. Он имеет красивый цвет, аромат корицы и приятную ореховую нотку. Такой рулет станет украшением любого чаепития.

Этим рецептом поделилась фудблогерка olya_pins на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

• тыква (мякоть) — 600 граммов

• яйца – 3 шт.

• сахар или подсластитель – 3 ст. л.

• мука – 100 граммов

• разрыхлитель – 0,5 ч. л.

• корица – 1 ч. л.

• орехи – 100 граммов (измельчить)

Крем:

• сливочный сыр – 300 граммов

• сыр кисломолочный брикетный – 100 граммов

• мед – 2 ст. л.

Как приготовить тыквенный рулет

  1. Натираем тыкву. В миске добавляем яйца, сахар, муку, разрыхлитель, корицу и измельченные орехи.
  2. Перемешиваем, выкладываем на противень, застеленный пергаментом, в виде коржа.
  3. Выпекаем при 180°C около 20–25 минут (или мин), после чего оставляем остыть до комнатной температуры.
  4. Взбиваем все ингредиенты для крема миксером или блендером до однородной массы.
  5. Смазываем остывший корж кремом, заворачиваем в рулет.
  6. Готовый рулет ставим в холодильник на 30 минут для пропитки.
