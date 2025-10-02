Вкуснее любого торта: простой рецепт тыквенного рулета

Тыквенный рулет со сливочным кремом – простой и вкусный десерт к чаю

Тыкву стоит использовать не только для супов или запеканок, но и для сладкой выпечки. Тыквенный рулет с нежным сливочным кремом — это именно тот десерт, который можно приготовить без особых усилий или дорогих продуктов. Он имеет красивый цвет, аромат корицы и приятную ореховую нотку. Такой рулет станет украшением любого чаепития.

Этим рецептом поделилась фудблогерка olya_pins на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

• тыква (мякоть) — 600 граммов

• яйца – 3 шт.

• сахар или подсластитель – 3 ст. л.

• мука – 100 граммов

• разрыхлитель – 0,5 ч. л.

• корица – 1 ч. л.

• орехи – 100 граммов (измельчить)

Крем:

• сливочный сыр – 300 граммов

• сыр кисломолочный брикетный – 100 граммов

• мед – 2 ст. л.

Как приготовить тыквенный рулет