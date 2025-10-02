Смакує краще за будь-який торт: простий рецепт гарбузового рулету
Гарбузовий рулет із вершковим кремом — простий і смачний десерт до чаю
Гарбуз варто використати не лише для супів чи запіканок, а й для солодкої випічки. Гарбузовий рулет із ніжним вершковим кремом — це саме той десерт, який можна приготувати без особливих зусиль чи дорогих продуктів. Він має гарний колір, аромат кориці та приємну горіхову нотку. Такий рулет стане окрасою будь-якого чаювання.
Цим рецептом поділилася фудблогерка olya_pins на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти
• гарбуз (м’якоть) — 600 грамів
• яйця — 3 шт.
• цукор або підсолоджувач — 3 ст. л.
• борошно — 100 грамів
• розпушувач — 0,5 ч. л.
• кориця — 1 ч. л.
• горіхи — 100 грамів (Подрібнити)
Крем:
• вершковий сир — 300 грамів
• сир кисломолочний брикетний — 100 грамів
• мед — 2 ст. л.
Як приготувати гарбузовий рулет
- Натираємо гарбуз. У мисці додаємо яйця, цукор, борошно, розпушувач, корицю і подрібнені горіхи.
- Перемішуємо, викладаємо на деко, застелене пергаментом, у вигляді коржа.
- Випікаємо при 180°C близько 20–25 хвилин (або хв), після чого залишаємо охолонути до кімнатної температури.
- Збиваємо всі інгредієнти для крему міксером або блендером до однорідної маси.
- Змащуємо остиглий корж кремом, загортаємо у рулет.
- Готовий рулет ставимо в холодильник на 30 хвилин для просочення.