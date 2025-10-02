Рус

Смакує краще за будь-який торт: простий рецепт гарбузового рулету

Наталя Граковська
Гарбузовий рулет з сирковим кремом
Гарбузовий рулет з сирковим кремом. Фото Колаж "Телеграфу"

Гарбузовий рулет із вершковим кремом — простий і смачний десерт до чаю

Гарбуз варто використати не лише для супів чи запіканок, а й для солодкої випічки. Гарбузовий рулет із ніжним вершковим кремом — це саме той десерт, який можна приготувати без особливих зусиль чи дорогих продуктів. Він має гарний колір, аромат кориці та приємну горіхову нотку. Такий рулет стане окрасою будь-якого чаювання.

Цим рецептом поділилася фудблогерка olya_pins на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

• гарбуз (м’якоть) — 600 грамів

• яйця — 3 шт.

• цукор або підсолоджувач — 3 ст. л.

• борошно — 100 грамів

• розпушувач — 0,5 ч. л.

• кориця — 1 ч. л.

• горіхи — 100 грамів (Подрібнити)

Крем:

• вершковий сир — 300 грамів

• сир кисломолочний брикетний — 100 грамів

• мед — 2 ст. л.

Як приготувати гарбузовий рулет

  1. Натираємо гарбуз. У мисці додаємо яйця, цукор, борошно, розпушувач, корицю і подрібнені горіхи.
  2. Перемішуємо, викладаємо на деко, застелене пергаментом, у вигляді коржа.
  3. Випікаємо при 180°C близько 20–25 хвилин (або хв), після чого залишаємо охолонути до кімнатної температури.
  4. Збиваємо всі інгредієнти для крему міксером або блендером до однорідної маси.
  5. Змащуємо остиглий корж кремом, загортаємо у рулет.
  6. Готовий рулет ставимо в холодильник на 30 хвилин для просочення.
