Смакує краще за будь-який торт: простий рецепт гарбузового рулету

Гарбузовий рулет із вершковим кремом — простий і смачний десерт до чаю

Гарбуз варто використати не лише для супів чи запіканок, а й для солодкої випічки. Гарбузовий рулет із ніжним вершковим кремом — це саме той десерт, який можна приготувати без особливих зусиль чи дорогих продуктів. Він має гарний колір, аромат кориці та приємну горіхову нотку. Такий рулет стане окрасою будь-якого чаювання.

Цим рецептом поділилася фудблогерка olya_pins на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

• гарбуз (м’якоть) — 600 грамів

• яйця — 3 шт.

• цукор або підсолоджувач — 3 ст. л.

• борошно — 100 грамів

• розпушувач — 0,5 ч. л.

• кориця — 1 ч. л.

• горіхи — 100 грамів (Подрібнити)

Крем:

• вершковий сир — 300 грамів

• сир кисломолочний брикетний — 100 грамів

• мед — 2 ст. л.

Як приготувати гарбузовий рулет