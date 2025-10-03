Укр

Деруны будут вкуснее, если добавить этот соус: простой рецепт

Наталья Граковская
Деруны с грибным соусом
Деруны с грибным соусом. Фото Сгенерировано ИИ, freepik

Грибной соус прекрасно дополняет драники

Деруны – это блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Они всегда получаются сытными и ароматными, с золотистой корочкой, но нежные внутри. Обычно их подают со сметаной, но если приготовить к дерунам нежный грибной соус, блюдо заиграет совершенно новыми вкусами.

Простым рецептом дерунов с грибным соусом поделилась кулинарная блогерша inna.delights на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

  • Картофель – 4 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 2 ст. л.
  • Соль по вкусу
  • Грибы (шампиньоны) – 200 г
  • Сливки – 100 мл
  • Крахмал – 1 ч. л.

Как приготовить деруны с грибным соусом

  1. Натереть картофель и половину луковицы на мелкой терке, добавить яйцо, соль, муку. Жидкость сцеживать не нужно.
  2. Пожарить драники до золотистой корочки.
  3. Для соуса нарезать грибы и вторую половину луковицы. Обжарить, добавить сливки и крахмал.
  4. Довести соус до кипения, посолить по своему вкусу и проварить до загустения.
