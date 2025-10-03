Деруны будут вкуснее, если добавить этот соус: простой рецепт
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Грибной соус прекрасно дополняет драники
Деруны – это блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Они всегда получаются сытными и ароматными, с золотистой корочкой, но нежные внутри. Обычно их подают со сметаной, но если приготовить к дерунам нежный грибной соус, блюдо заиграет совершенно новыми вкусами.
Простым рецептом дерунов с грибным соусом поделилась кулинарная блогерша inna.delights на своей странице в Instagram.
Ингредиенты
- Картофель – 4 шт.
- Лук – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 2 ст. л.
- Соль по вкусу
- Грибы (шампиньоны) – 200 г
- Сливки – 100 мл
- Крахмал – 1 ч. л.
Как приготовить деруны с грибным соусом
- Натереть картофель и половину луковицы на мелкой терке, добавить яйцо, соль, муку. Жидкость сцеживать не нужно.
- Пожарить драники до золотистой корочки.
- Для соуса нарезать грибы и вторую половину луковицы. Обжарить, добавить сливки и крахмал.
- Довести соус до кипения, посолить по своему вкусу и проварить до загустения.