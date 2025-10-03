Деруны будут вкуснее, если добавить этот соус: простой рецепт

Грибной соус прекрасно дополняет драники

Деруны – это блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Они всегда получаются сытными и ароматными, с золотистой корочкой, но нежные внутри. Обычно их подают со сметаной, но если приготовить к дерунам нежный грибной соус, блюдо заиграет совершенно новыми вкусами.

Простым рецептом дерунов с грибным соусом поделилась кулинарная блогерша inna.delights на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

Картофель – 4 шт.

Лук – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 2 ст. л.

Соль по вкусу

Грибы (шампиньоны) – 200 г

Сливки – 100 мл

Крахмал – 1 ч. л.

Как приготовить деруны с грибным соусом