Деруни будуть смачніші, якщо додати цей соус: простий рецепт

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Автор
Деруни з грибним соусом
Деруни з грибним соусом. Фото Згенеровано ШІ, freepik

Грибний соус чудово доповнює деруни

Деруни – це страва, яку люблять і дорослі, і діти. Вони завжди виходять ситними й ароматними, з золотистою скоринкою, але ніжні всередині. Зазвичай їх подають зі сметаною, але якщо додати до дерунів ніжний грибний соус, страва заграє зовсім новими смаками.

Простим рецептом дерунів з грибним соусом поділилася кулінарна блогерка inna.delights на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

  • Картопля – 4 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно – 2 ст. л.
  • Сіль на смак
  • Гриби (печериці) – 200 г
  • Вершки – 100 мл
  • Крохмаль – 1 ч. л.

Як приготувати деруни з грибним соусом

  1. Натерти картоплю й половину цибулі на дрібній тертці, додати яйце, сіль, борошно. Рідину зціджувати не потрібно.
  2. Посмажити деруни до золотистої скоринки.
  3. Для соусу нарізати гриби та другу половину цибулі. Обсмажити, додати вершки й крохмаль.
  4. Довести соус до кипіння, посолити до свого смаку і проварити до загустіння.
Теги:
#Рецепти #Картопля #Соус #Гриби #Печериці #Деруни