Деруни будуть смачніші, якщо додати цей соус: простий рецепт
Грибний соус чудово доповнює деруни
Деруни – це страва, яку люблять і дорослі, і діти. Вони завжди виходять ситними й ароматними, з золотистою скоринкою, але ніжні всередині. Зазвичай їх подають зі сметаною, але якщо додати до дерунів ніжний грибний соус, страва заграє зовсім новими смаками.
Простим рецептом дерунів з грибним соусом поділилася кулінарна блогерка inna.delights на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти
- Картопля – 4 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Яйце – 1 шт.
- Борошно – 2 ст. л.
- Сіль на смак
- Гриби (печериці) – 200 г
- Вершки – 100 мл
- Крохмаль – 1 ч. л.
Як приготувати деруни з грибним соусом
- Натерти картоплю й половину цибулі на дрібній тертці, додати яйце, сіль, борошно. Рідину зціджувати не потрібно.
- Посмажити деруни до золотистої скоринки.
- Для соусу нарізати гриби та другу половину цибулі. Обсмажити, додати вершки й крохмаль.
- Довести соус до кипіння, посолити до свого смаку і проварити до загустіння.