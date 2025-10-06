Укр

Тыквенные блины с нежной творожной начинкой: рецепт, который захочется повторять снова и снова

Наталья Граковская
Блинчики с тыквой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Блинчики по этому рецепту получаются аппетитными и вкусными

Тыквенные блины — это вкусный и простой способ разнообразить свое меню. Они получаются нежными, ароматными и имеют приятный золотистый цвет. Нежная творожная начинка с тыквенным пюре делает блины еще аппетитнее и вкуснее. Для наилучшего вкуса используйте тыкву сортов "Хоккайдо" или "Баттернат" — они слаще и ароматнее.

Рецептом блюда на странице в Instagram поделилась фудблогерка ask_edith.

Ингредиенты

  • 250 мл молока
  • 200 г тыквенного пюре
  • 2 яйца
  • 100 г муки
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. сахара
  • Щепотка соли

Для начинки:

  • 300 г крем-сыра
  • 100 г тыквенного пюре
  • 50 г меда (сахар или другой подсластитель по вкусу)

Как приготовить тыквенные блины

  1. Яйца взбить с сахаром и солью, влить половину молока, снова взбить.
  2. Просеять муку, добавить оставшееся молоко и тыквенное пюре, влить масло и снова взбить.
  3. Жарить блины на хорошо разогретой сковороде.
  4. Для начинки: тыквенное пюре (запеченная и взбитая блендером до мягкости тыква) смешать с крем-сыром и медом.
  5. Завернуть блины и перед подачей на стол дополнить взбитыми сливками и корицей.
