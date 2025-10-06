Тыквенные блины с нежной творожной начинкой: рецепт, который захочется повторять снова и снова

Блинчики по этому рецепту получаются аппетитными и вкусными

Тыквенные блины — это вкусный и простой способ разнообразить свое меню. Они получаются нежными, ароматными и имеют приятный золотистый цвет. Нежная творожная начинка с тыквенным пюре делает блины еще аппетитнее и вкуснее. Для наилучшего вкуса используйте тыкву сортов "Хоккайдо" или "Баттернат" — они слаще и ароматнее.

Рецептом блюда на странице в Instagram поделилась фудблогерка ask_edith.

Ингредиенты

250 мл молока

200 г тыквенного пюре

2 яйца

100 г муки

1 ст. л. растительного масла

1 ст. л. сахара

Щепотка соли

Для начинки:

300 г крем-сыра

100 г тыквенного пюре

50 г меда (сахар или другой подсластитель по вкусу)

Как приготовить тыквенные блины