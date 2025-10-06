Тыквенные блины с нежной творожной начинкой: рецепт, который захочется повторять снова и снова
-
-
Блинчики по этому рецепту получаются аппетитными и вкусными
Тыквенные блины — это вкусный и простой способ разнообразить свое меню. Они получаются нежными, ароматными и имеют приятный золотистый цвет. Нежная творожная начинка с тыквенным пюре делает блины еще аппетитнее и вкуснее. Для наилучшего вкуса используйте тыкву сортов "Хоккайдо" или "Баттернат" — они слаще и ароматнее.
Рецептом блюда на странице в Instagram поделилась фудблогерка ask_edith.
Ингредиенты
- 250 мл молока
- 200 г тыквенного пюре
- 2 яйца
- 100 г муки
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. сахара
- Щепотка соли
Для начинки:
- 300 г крем-сыра
- 100 г тыквенного пюре
- 50 г меда (сахар или другой подсластитель по вкусу)
Как приготовить тыквенные блины
- Яйца взбить с сахаром и солью, влить половину молока, снова взбить.
- Просеять муку, добавить оставшееся молоко и тыквенное пюре, влить масло и снова взбить.
- Жарить блины на хорошо разогретой сковороде.
- Для начинки: тыквенное пюре (запеченная и взбитая блендером до мягкости тыква) смешать с крем-сыром и медом.
- Завернуть блины и перед подачей на стол дополнить взбитыми сливками и корицей.