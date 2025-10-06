Гарбузові млинці з ніжною сирною начинкою: рецепт, який захочеться повторювати знову й знову
-
-
Млинці за цим рецептом виходять апетитними та смачними
Гарбузові млинці — це смачний і простий спосіб урізноманітнити своє меню. Вони виходять ніжними, ароматними та мають приємний золотистий колір. Ніжна сирна начинка з гарбузовим пюре робить млинці ще апетитніше та смачніше. Для найкращого смаку використовуйте гарбуз сортів "Хокайдо" або "Баттернат" — вони солодші, й ароматніші.
Рецептом страви на сторінці в Instagram поділилася фудблогерка ask_edith.
Інгредієнти
- 250 мл молока
- 200 г гарбузового пюре
- 2 яйця
- 100 г борошна
- 1 ст. л. рослинної олії
- 1 ст. л. цукру
- Дрібка солі
Для начинки:
- 300 г крем-сиру
- 100 г гарбузового пюре
- 50 г меду (або цукор чи інший підсолоджувач на смак)
Як приготувати гарбузові млинці
- Яйця збити з цукром та сіллю, влити половину молока, знову збити.
- Просіяти борошно, додати решту молока та гарбузове пюре, влити олію і знову збити.
- Смажити млинці на добре розігрітій пательні.
- Для начинки: гарбузове пюре (запечений і збитий блендером до м'якості гарбуз) змішати з крем-сиром та медом.
- Загорнути млинці та перед подачею на стіл доповнити збитими вершками й корицею.