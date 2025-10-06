Рус

Гарбузові млинці з ніжною сирною начинкою: рецепт, який захочеться повторювати знову й знову

Наталя Граковська
Млинці з гарбузом
Млинці з гарбузом. Фото Колаж "Телеграфу"

Млинці за цим рецептом виходять апетитними та смачними

Гарбузові млинці — це смачний і простий спосіб урізноманітнити своє меню. Вони виходять ніжними, ароматними та мають приємний золотистий колір. Ніжна сирна начинка з гарбузовим пюре робить млинці ще апетитніше та смачніше. Для найкращого смаку використовуйте гарбуз сортів "Хокайдо" або "Баттернат" — вони солодші, й ароматніші.

Рецептом страви на сторінці в Instagram поділилася фудблогерка ask_edith.

Інгредієнти

  • 250 мл молока
  • 200 г гарбузового пюре
  • 2 яйця
  • 100 г борошна
  • 1 ст. л. рослинної олії
  • 1 ст. л. цукру
  • Дрібка солі

Для начинки:

  • 300 г крем-сиру
  • 100 г гарбузового пюре
  • 50 г меду (або цукор чи інший підсолоджувач на смак)

Як приготувати гарбузові млинці

  1. Яйця збити з цукром та сіллю, влити половину молока, знову збити.
  2. Просіяти борошно, додати решту молока та гарбузове пюре, влити олію і знову збити.
  3. Смажити млинці на добре розігрітій пательні.
  4. Для начинки: гарбузове пюре (запечений і збитий блендером до м'якості гарбуз) змішати з крем-сиром та медом.
  5. Загорнути млинці та перед подачею на стіл доповнити збитими вершками й корицею.
