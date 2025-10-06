Гарбузові млинці з ніжною сирною начинкою: рецепт, який захочеться повторювати знову й знову

Млинці за цим рецептом виходять апетитними та смачними

Гарбузові млинці — це смачний і простий спосіб урізноманітнити своє меню. Вони виходять ніжними, ароматними та мають приємний золотистий колір. Ніжна сирна начинка з гарбузовим пюре робить млинці ще апетитніше та смачніше. Для найкращого смаку використовуйте гарбуз сортів "Хокайдо" або "Баттернат" — вони солодші, й ароматніші.

Рецептом страви на сторінці в Instagram поділилася фудблогерка ask_edith.

Інгредієнти

250 мл молока

200 г гарбузового пюре

2 яйця

100 г борошна

1 ст. л. рослинної олії

1 ст. л. цукру

Дрібка солі

Для начинки:

300 г крем-сиру

100 г гарбузового пюре

50 г меду (або цукор чи інший підсолоджувач на смак)

Як приготувати гарбузові млинці