Осенний завтрак мечты: тыквенные панкейки с нежным ароматом и золотистой корочкой (видео)
Читати українською
Круглые блины хорошего оранжевого цвета, что поднимет настроение
Тыква — одна из самых полезных осенних овощей, сочетающая в себе нежный вкус и яркий цвет. Его запекают, добавляют в супы, каши и готовят вкусный гарнир к мясу.
Но сегодня мы предлагаем совсем другое использование тыквы — превратить ее в ароматные, мягкие и золотистые панкейки. Они станут идеальным вариантом для уютного осеннего завтрака. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".
Как приготовить тыквенные панкейки
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- сахар – 4 ст. л.;
- растопленное масло – 30 г;
- пюре запеченной тыквы — 200 г;
- молоко – 200 мл;
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — 10 г.
Способ приготовления:
- Подготовить пюре, запекая кусочки тыквы до мягкости при 220°C в течение 20 минут, охладить и измельчить блендером.
- Взбить яйца с сахаром до лёгкой пены.
- Добавить растопленное масло и тыквенное пюре, перемешать.
- Влить молоко, тщательно перемешать.
- Просеять муку с разрыхлителем и постепенно добавить к массе, замешивая тесто средней густоты.
- Жарить панкейки на сухой тефлоновой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.