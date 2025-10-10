Осенний завтрак мечты: тыквенные панкейки с нежным ароматом и золотистой корочкой (видео)

Круглые блины хорошего оранжевого цвета, что поднимет настроение

Тыква — одна из самых полезных осенних овощей, сочетающая в себе нежный вкус и яркий цвет. Его запекают, добавляют в супы, каши и готовят вкусный гарнир к мясу.

Но сегодня мы предлагаем совсем другое использование тыквы — превратить ее в ароматные, мягкие и золотистые панкейки. Они станут идеальным вариантом для уютного осеннего завтрака. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить тыквенные панкейки

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

сахар – 4 ст. л.;

растопленное масло – 30 г;

пюре запеченной тыквы — 200 г;

молоко – 200 мл;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 10 г.

Способ приготовления: