Осенний завтрак мечты: тыквенные панкейки с нежным ароматом и золотистой корочкой (видео)

Мария Швец
Дата публикации
Нежные, ароматные, вкусные – на завтрак для всей семьи
Нежные, ароматные, вкусные – на завтрак для всей семьи. Фото instagram.com

Круглые блины хорошего оранжевого цвета, что поднимет настроение

Тыква — одна из самых полезных осенних овощей, сочетающая в себе нежный вкус и яркий цвет. Его запекают, добавляют в супы, каши и готовят вкусный гарнир к мясу.

Но сегодня мы предлагаем совсем другое использование тыквы — превратить ее в ароматные, мягкие и золотистые панкейки. Они станут идеальным вариантом для уютного осеннего завтрака. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить тыквенные панкейки

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар – 4 ст. л.;
  • растопленное масло – 30 г;
  • пюре запеченной тыквы — 200 г;
  • молоко – 200 мл;
  • мука — 200 г;
  • разрыхлитель — 10 г.

Способ приготовления:

  1. Подготовить пюре, запекая кусочки тыквы до мягкости при 220°C в течение 20 минут, охладить и измельчить блендером.
  2. Взбить яйца с сахаром до лёгкой пены.
  3. Добавить растопленное масло и тыквенное пюре, перемешать.
  4. Влить молоко, тщательно перемешать.
  5. Просеять муку с разрыхлителем и постепенно добавить к массе, замешивая тесто средней густоты.
  6. Жарить панкейки на сухой тефлоновой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.
