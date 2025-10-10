Осінній сніданок мрії: гарбузові панкейки з ніжним ароматом та золотистою скоринкою (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Круглі млинці гарного помаранчевого кольору, що підніме настрій
Гарбуз — один із найкорисніших осінніх овочів, який поєднує у собі ніжний смак і яскравий колір. Його запікають, додають у супи, каші та готують смачний гарнір до м’яса.
Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інше використання гарбуза — перетворити його на ароматні, м’які та золотисті панкейки. Вони стануть ідеальним варіантом для затишного осіннього сніданку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".
Як приготувати гарбузові панкейки
Інгредієнти:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 4 ст. л.;
- розтоплене масло — 30 г;
- пюре запеченого гарбуза — 200 г;
- молоко — 200 мл;
- борошно — 200 г;
- розпушувач — 10 г.
Спосіб приготування:
- Підготувати пюре, запікаючи шматочки гарбуза до м’якості при 220°C протягом 20 хвилин, охолодити й подрібнити блендером.
- Збити яйця з цукром до легкої піни.
- Додати розтоплене масло та гарбузове пюре, перемішати.
- Влити молоко, ретельно вимішати.
- Просіяти борошно з розпушувачем і поступово додати до маси, замішуючи тісто середньої густини.
- Смажити панкейки на сухій тефлоновій сковорідці з двох сторін до золотистої скоринки.