Осінній сніданок мрії: гарбузові панкейки з ніжним ароматом та золотистою скоринкою (відео)

Круглі млинці гарного помаранчевого кольору, що підніме настрій

Гарбуз — один із найкорисніших осінніх овочів, який поєднує у собі ніжний смак і яскравий колір. Його запікають, додають у супи, каші та готують смачний гарнір до м’яса.

Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інше використання гарбуза — перетворити його на ароматні, м’які та золотисті панкейки. Вони стануть ідеальним варіантом для затишного осіннього сніданку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати гарбузові панкейки

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.;

цукор — 4 ст. л.;

розтоплене масло — 30 г;

пюре запеченого гарбуза — 200 г;

молоко — 200 мл;

борошно — 200 г;

розпушувач — 10 г.

Спосіб приготування: