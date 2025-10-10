Рус

Осінній сніданок мрії: гарбузові панкейки з ніжним ароматом та золотистою скоринкою (відео)

Марія Швець
Ніжні, ароматні, смачні – на сніданок для всієї родини
Ніжні, ароматні, смачні – на сніданок для всієї родини. Фото instagram.com

Круглі млинці гарного помаранчевого кольору, що підніме настрій

Гарбуз — один із найкорисніших осінніх овочів, який поєднує у собі ніжний смак і яскравий колір. Його запікають, додають у супи, каші та готують смачний гарнір до м’яса.

Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інше використання гарбуза — перетворити його на ароматні, м’які та золотисті панкейки. Вони стануть ідеальним варіантом для затишного осіннього сніданку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати гарбузові панкейки

Інгредієнти:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 4 ст. л.;
  • розтоплене масло — 30 г;
  • пюре запеченого гарбуза — 200 г;
  • молоко — 200 мл;
  • борошно — 200 г;
  • розпушувач — 10 г.

Спосіб приготування:

  1. Підготувати пюре, запікаючи шматочки гарбуза до м’якості при 220°C протягом 20 хвилин, охолодити й подрібнити блендером.
  2. Збити яйця з цукром до легкої піни.
  3. Додати розтоплене масло та гарбузове пюре, перемішати.
  4. Влити молоко, ретельно вимішати.
  5. Просіяти борошно з розпушувачем і поступово додати до маси, замішуючи тісто середньої густини.
  6. Смажити панкейки на сухій тефлоновій сковорідці з двох сторін до золотистої скоринки.
