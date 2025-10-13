Отличный напиток для осеннего утра: как приготовить тыквенный латте
Тыква придаст напитку неповторимый аромат и раскрасит его вкус новыми красками
Тыква — один из самых ярких осенних овощей, сочетающий в себе нежность и насыщенный вкус. Из него готовят крем-супы, запеканки, десерты, а также интересные сочетания с нутом и сливками.
Но сегодня мы предлагаем использовать тыкву в совсем другом формате – для ароматного тыквенного латте. Этот напиток идеально сочетает в себе мягкую сладость тыквы с пряностями, создавая уютный осенний вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_viktoria_anikanova".
Как приготовить тыквенный латте
Ингредиенты:
- тыква – 120 г;
- вода — 250 мл;
- сахар коричневый — 75 г;
- сахар белый – 100 г;
- корица молотая — ¼ ч. ложки;
- имбирь молотый — ¼ ч. ложки;
- мускатный орех – щепотка;
- ванильный сахар или экстракт – по вкусу;
- кофе – 1 порция (эспрессо или крепкая черная).
Способ приготовления:
- Нарезать тыкву небольшими кубиками и залить водой.
- Добавить оба вида сахара, корицу, имбирь, мускатный орех и ваниль.
- Варить смесь на среднем огне около 10 минут, пока вода частично испарится, а тыква станет мягкой.
- Взбить все блендером до однородного пюре.
- Приготовить кофе и смешать его с 2-3 ложками тыквенного сиропа.
- Добавить вспененное молоко, перемешать и по желанию украсить щепоткой корицы.