Отличный напиток для осеннего утра: как приготовить тыквенный латте

Тыква придаст напитку неповторимый аромат и раскрасит его вкус новыми красками

Тыква — один из самых ярких осенних овощей, сочетающий в себе нежность и насыщенный вкус. Из него готовят крем-супы, запеканки, десерты, а также интересные сочетания с нутом и сливками.

Но сегодня мы предлагаем использовать тыкву в совсем другом формате – для ароматного тыквенного латте. Этот напиток идеально сочетает в себе мягкую сладость тыквы с пряностями, создавая уютный осенний вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_viktoria_anikanova".

Как приготовить тыквенный латте

Ингредиенты:

тыква – 120 г;

вода — 250 мл;

сахар коричневый — 75 г;

сахар белый – 100 г;

корица молотая — ¼ ч. ложки;

имбирь молотый — ¼ ч. ложки;

мускатный орех – щепотка;

ванильный сахар или экстракт – по вкусу;

кофе – 1 порция (эспрессо или крепкая черная).

Способ приготовления: