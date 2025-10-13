Укр

Отличный напиток для осеннего утра: как приготовить тыквенный латте

Мария Швец
Пряный, согревающий и вкуснейший напиток
Тыква придаст напитку неповторимый аромат и раскрасит его вкус новыми красками

Тыква — один из самых ярких осенних овощей, сочетающий в себе нежность и насыщенный вкус. Из него готовят крем-супы, запеканки, десерты, а также интересные сочетания с нутом и сливками.

Но сегодня мы предлагаем использовать тыкву в совсем другом формате – для ароматного тыквенного латте. Этот напиток идеально сочетает в себе мягкую сладость тыквы с пряностями, создавая уютный осенний вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_viktoria_anikanova".

Как приготовить тыквенный латте

Ингредиенты:

  • тыква – 120 г;
  • вода — 250 мл;
  • сахар коричневый — 75 г;
  • сахар белый – 100 г;
  • корица молотая — ¼ ч. ложки;
  • имбирь молотый — ¼ ч. ложки;
  • мускатный орех – щепотка;
  • ванильный сахар или экстракт – по вкусу;
  • кофе – 1 порция (эспрессо или крепкая черная).

Способ приготовления:

  1. Нарезать тыкву небольшими кубиками и залить водой.
  2. Добавить оба вида сахара, корицу, имбирь, мускатный орех и ваниль.
  3. Варить смесь на среднем огне около 10 минут, пока вода частично испарится, а тыква станет мягкой.
  4. Взбить все блендером до однородного пюре.
  5. Приготовить кофе и смешать его с 2-3 ложками тыквенного сиропа.
  6. Добавить вспененное молоко, перемешать и по желанию украсить щепоткой корицы.
