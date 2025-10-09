Когда тыква становится шедевром: простой рецепт с нутом и сливками

Готовится быстро и просто

Тыква — яркий и полезный овощ, часто используемый для приготовления гарниров, супов и сладких блюд, в частности гарниров с овощами и крупами. Из него готовят запеканки, кексы, пюре и тушеные блюда.

Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант — запеченную тыкву с нутом и ароматными специями. Это блюдо одновременно легкое, сытное и невероятно вкусное, идеально подходит для обеда или ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".

Как приготовить тыкву с нутом

Ингредиенты:

тыква небольшая — 1 шт.;

копченая паприка — 2 г;

хмели-суннели — 2 г;

кориандр молотый – 2 г;

перец черный – 1 г;

соль — 1 г;

оливковое масло – 15 г;

чеснок – 10 г;

оливковое масло – 10 г;

специи (паприка, хмели-сунели, кориандр) – по 1 г;

нут — 200 г;

сливки 15% — 100 г;

лимонный фреш – 10 г;

руккола – 50 г;

авокадо – по желанию для украшения.

Способ приготовления: