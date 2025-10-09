Когда тыква становится шедевром: простой рецепт с нутом и сливками
-
-
Готовится быстро и просто
Тыква — яркий и полезный овощ, часто используемый для приготовления гарниров, супов и сладких блюд, в частности гарниров с овощами и крупами. Из него готовят запеканки, кексы, пюре и тушеные блюда.
Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант — запеченную тыкву с нутом и ароматными специями. Это блюдо одновременно легкое, сытное и невероятно вкусное, идеально подходит для обеда или ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".
Как приготовить тыкву с нутом
Ингредиенты:
- тыква небольшая — 1 шт.;
- копченая паприка — 2 г;
- хмели-суннели — 2 г;
- кориандр молотый – 2 г;
- перец черный – 1 г;
- соль — 1 г;
- оливковое масло – 15 г;
- чеснок – 10 г;
- оливковое масло – 10 г;
- специи (паприка, хмели-сунели, кориандр) – по 1 г;
- нут — 200 г;
- сливки 15% — 100 г;
- лимонный фреш – 10 г;
- руккола – 50 г;
- авокадо – по желанию для украшения.
Способ приготовления:
- Очистить тыкву от кожуры и семян, порезать кубиками.
- Смешать тыкву с 15 г оливкового масла, паприкой, хмели-суннели, кориандром, черным перцем и солью.
- Выложить тыкву на противень и запекать при 180°C около 20 минут до мягкости.
- Между тем смешать нут с 10 г оливкового масла, измельченным чесноком, специями, сливками и лимонным соком.
- Добавить нут к запеченной тыкве и еще раз запекать 10 минут.
- Подавать горячим, украсив рукколой и ломтиками авокадо.