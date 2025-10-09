Когда тыква становится шедевром: простой рецепт с нутом и сливками

Укр

Мария Швец
Простое и сытное блюдо
Простое и сытное блюдо

Готовится быстро и просто

Тыква — яркий и полезный овощ, часто используемый для приготовления гарниров, супов и сладких блюд, в частности гарниров с овощами и крупами. Из него готовят запеканки, кексы, пюре и тушеные блюда.

Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант — запеченную тыкву с нутом и ароматными специями. Это блюдо одновременно легкое, сытное и невероятно вкусное, идеально подходит для обеда или ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".

Как приготовить тыкву с нутом

Ингредиенты:

  • тыква небольшая — 1 шт.;
  • копченая паприка — 2 г;
  • хмели-суннели — 2 г;
  • кориандр молотый – 2 г;
  • перец черный – 1 г;
  • соль — 1 г;
  • оливковое масло – 15 г;
  • чеснок – 10 г;
  • оливковое масло – 10 г;
  • специи (паприка, хмели-сунели, кориандр) – по 1 г;
  • нут — 200 г;
  • сливки 15% — 100 г;
  • лимонный фреш – 10 г;
  • руккола – 50 г;
  • авокадо – по желанию для украшения.

Способ приготовления:

  1. Очистить тыкву от кожуры и семян, порезать кубиками.
  2. Смешать тыкву с 15 г оливкового масла, паприкой, хмели-суннели, кориандром, черным перцем и солью.
  3. Выложить тыкву на противень и запекать при 180°C около 20 минут до мягкости.
  4. Между тем смешать нут с 10 г оливкового масла, измельченным чесноком, специями, сливками и лимонным соком.
  5. Добавить нут к запеченной тыкве и еще раз запекать 10 минут.
  6. Подавать горячим, украсив рукколой и ломтиками авокадо.
