Чудовий напій для осінніх ранків: як приготувати гарбузовий лате (відео)

Гарбуз надасть напою неповторного аромату і розфарбує його смак новими фарбами

Гарбуз — один із найяскравіших осінніх овочів, який поєднує в собі ніжність і насичений смак. З нього готують крем-супи, запіканки, десерти, а також цікаві поєднання з нутом і вершками.

Але сьогодні ми пропонуємо використати гарбуз у зовсім іншому форматі — для ароматного гарбузового лате. Цей напій ідеально поєднує м’яку солодкість гарбуза з прянощами, створюючи затишний осінній смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_viktoria_anikanova".

Як приготувати гарбузовий лате

Інгредієнти:

гарбуз — 120 г;

вода — 250 мл;

цукор коричневий — 75 г;

цукор білий — 100 г;

кориця мелена — ¼ ч. ложки;

імбир мелений — ¼ ч. ложки;

мускатний горіх — дрібка;

ванільний цукор або екстракт — за смаком;

кава — 1 порція (еспресо або міцна чорна).

Спосіб приготування: