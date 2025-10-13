Рус

Чудовий напій для осінніх ранків: як приготувати гарбузовий лате (відео)

Марія Швець
Пряний, зігріваючий і дуже смачний напій
Пряний, зігріваючий і дуже смачний напій. Фото instagram.com

Гарбуз надасть напою неповторного аромату і розфарбує його смак новими фарбами

Гарбуз — один із найяскравіших осінніх овочів, який поєднує в собі ніжність і насичений смак. З нього готують крем-супи, запіканки, десерти, а також цікаві поєднання з нутом і вершками.

Але сьогодні ми пропонуємо використати гарбуз у зовсім іншому форматі — для ароматного гарбузового лате. Цей напій ідеально поєднує м’яку солодкість гарбуза з прянощами, створюючи затишний осінній смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_viktoria_anikanova".

Як приготувати гарбузовий лате

Інгредієнти:

  • гарбуз — 120 г;
  • вода — 250 мл;
  • цукор коричневий — 75 г;
  • цукор білий — 100 г;
  • кориця мелена — ¼ ч. ложки;
  • імбир мелений — ¼ ч. ложки;
  • мускатний горіх — дрібка;
  • ванільний цукор або екстракт — за смаком;
  • кава — 1 порція (еспресо або міцна чорна).

Спосіб приготування:

  1. Нарізати гарбуз невеликими кубиками та залити водою.
  2. Додати обидва види цукру, корицю, імбир, мускатний горіх і ваніль.
  3. Варити суміш на середньому вогні близько 10 хвилин, доки вода частково випарується, а гарбуз стане м’яким.
  4. Збити все блендером до однорідного пюре.
  5. Приготувати каву й змішати її з 2–3 ложками гарбузового сиропу.
  6. Додати спінене молоко, перемішати й за бажанням прикрасити щіпкою кориці.
