Чудовий напій для осінніх ранків: як приготувати гарбузовий лате (відео)
Гарбуз надасть напою неповторного аромату і розфарбує його смак новими фарбами
Гарбуз — один із найяскравіших осінніх овочів, який поєднує в собі ніжність і насичений смак. З нього готують крем-супи, запіканки, десерти, а також цікаві поєднання з нутом і вершками.
Але сьогодні ми пропонуємо використати гарбуз у зовсім іншому форматі — для ароматного гарбузового лате. Цей напій ідеально поєднує м’яку солодкість гарбуза з прянощами, створюючи затишний осінній смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_viktoria_anikanova".
Як приготувати гарбузовий лате
Інгредієнти:
- гарбуз — 120 г;
- вода — 250 мл;
- цукор коричневий — 75 г;
- цукор білий — 100 г;
- кориця мелена — ¼ ч. ложки;
- імбир мелений — ¼ ч. ложки;
- мускатний горіх — дрібка;
- ванільний цукор або екстракт — за смаком;
- кава — 1 порція (еспресо або міцна чорна).
Спосіб приготування:
- Нарізати гарбуз невеликими кубиками та залити водою.
- Додати обидва види цукру, корицю, імбир, мускатний горіх і ваніль.
- Варити суміш на середньому вогні близько 10 хвилин, доки вода частково випарується, а гарбуз стане м’яким.
- Збити все блендером до однорідного пюре.
- Приготувати каву й змішати її з 2–3 ложками гарбузового сиропу.
- Додати спінене молоко, перемішати й за бажанням прикрасити щіпкою кориці.