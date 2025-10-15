Дешево, быстро и вкусно: рецепт домашнего печенья к чаю

Тесто замешивается за считанные минуты

Чтобы приготовить вкусняшки к чаю, не всегда нужно тратить много времени и денег. Это простое домашнее печенье готовится из доступных ингредиентов, которые обычно есть дома. Тесто замешивается всего за несколько минут, без сложных этапов или специальной техники.

Печенье по рецепту от Лилии Цвет получается мягким внутри и слегка хрустящим снаружи. Его можно приготовить даже тогда, когда гости уже на пороге или хочется чего-то сладкого к чаю без лишних хлопот.

Ингредиенты

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 3 ст. л.

Щепотка соли

Ванильный сахар — 10 г

Кефир — 170 мл

Масло растительное — 80 мл

Мука — 380 г

Разрыхлитель — 2 ч.л.

Этапы приготовления