Дешево, быстро и вкусно: рецепт домашнего печенья к чаю
Чтобы приготовить вкусняшки к чаю, не всегда нужно тратить много времени и денег. Это простое домашнее печенье готовится из доступных ингредиентов, которые обычно есть дома. Тесто замешивается всего за несколько минут, без сложных этапов или специальной техники.
Печенье по рецепту от Лилии Цвет получается мягким внутри и слегка хрустящим снаружи. Его можно приготовить даже тогда, когда гости уже на пороге или хочется чего-то сладкого к чаю без лишних хлопот.
Ингредиенты
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 3 ст. л.
- Щепотка соли
- Ванильный сахар — 10 г
- Кефир — 170 мл
- Масло растительное — 80 мл
- Мука — 380 г
- Разрыхлитель — 2 ч.л.
Этапы приготовления
- Яйцо соединить с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром. Перемешать. Добавить кефир и растительное масло, снова перемешать.
- Муку соединить с разрыхлителем. Добавить эту смесь к яичной смеси и снова перемешать до получения эластичного теста.
- Отделить ложкой кусочек теста и сформировать шарик. Обмакнуть шарик в сахар. Приплюснуть, чтобы сформировать печенье. Выложить на застеленный пергаментом противень.
- Выпекать при температуре 180 градусов примерно 20 минут, пока печенье подрумянится.