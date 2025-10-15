Дешево, швидко і смачно: рецепт домашнього печива до чаю

Тісто замішується за лічені хвилини

Щоб приготувати смаколики до чаю, не завжди треба витрачати багато часу та грошей. Це просте домашнє печиво готується з доступних інгредієнтів, які зазвичай є вдома. Тісто замішується всього за кілька хвилин, без складних етапів чи спеціальної техніки.

Печиво за рецептом від Лілії Цвіт виходить м’яким усередині та злегка хрустким зовні. Його можна приготувати навіть тоді, коли гості вже на порозі або хочеться чогось солодкого до чаю без зайвих клопотів.

Інгредієнти

Яйце — 1 шт.

Цукор — 3 ст. л.

Щіпка солі

Ванільний цукор — 10 г

Кефір — 170 мл

Олія — 80 мл

Борошно — 380 г

Розпушувач — 2 ч.л.

Етапи приготування