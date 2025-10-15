Дешево, швидко і смачно: рецепт домашнього печива до чаю
Тісто замішується за лічені хвилини
Щоб приготувати смаколики до чаю, не завжди треба витрачати багато часу та грошей. Це просте домашнє печиво готується з доступних інгредієнтів, які зазвичай є вдома. Тісто замішується всього за кілька хвилин, без складних етапів чи спеціальної техніки.
Печиво за рецептом від Лілії Цвіт виходить м’яким усередині та злегка хрустким зовні. Його можна приготувати навіть тоді, коли гості вже на порозі або хочеться чогось солодкого до чаю без зайвих клопотів.
Інгредієнти
- Яйце — 1 шт.
- Цукор — 3 ст. л.
- Щіпка солі
- Ванільний цукор — 10 г
- Кефір — 170 мл
- Олія — 80 мл
- Борошно — 380 г
- Розпушувач — 2 ч.л.
Етапи приготування
- Яйце з'єднати з цукром, щіпкою солі та ванільним цукром. Перемішати. Додати кефір та олію, знову перемішати.
- Борошно з'єднати з розпушувачем. Додати цю суміш до яєчної суміші та знову перемішати до отримання еластичного тіста.
- Відібрати ложкою шматочок тіста і сформувати кульку. Вмочити кульку в цукор. Приплюснути, щоб сформувати печиво. Викласти на застелене пергаментом деко.
- Випікати при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин, доки печиво підрум'яниться.