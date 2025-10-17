Готовить бутерброды и выпечку можно без сливочного масла: 3 продукта, которые его заменят
-
-
Чем заменить сливочное масло без ущерба для вкуса
Сливочное масло постоянно присутствует в рационе многих людей. Его используют для приготовления бутербродов, в выпечке, для жарки овощей или мяса, в соусах. Но иногда возникает необходимость заменить сливочное масло, и это могут сделать несколько продуктов.
Какие именно продукты могут заменить сливочное масло
Растительные масла
Сливочное масло можно заменить на оливковое, кокосовое и другие, если необходимо что-то пожарить, а также для приготовления соусов и выпечки, где оно используется в растопленном виде (например, в маффинах, кексах или для смазывания сковороды). Для этих целей используйте нерафинированное масло холодного отжима.
Яблочное пюре без сахара
Этот вариант подойдет, если нужно заменить масло в выпечке и сделать ее менее жирной. Заменяйте масло яблочным пюре в пропорции 1:1. Но из-за естественной сладости пюре необходимо уменьшить количество сахара в рецепте. Также стоит учесть, что при замене масла на яблочное пюре выпечка может получиться более плотной.
Спелый авокадо
Из-за своей кремовой консистенции авокадо идеально подходит для замены масла в бутербродах и соусах, а также в десертах и выпечке. Пюре авокадо можно использовать вместо масла в пропорции один к одному, сохраняя при этом нужную структуру теста.
