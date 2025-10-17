Готувати бутерброди та випічку можна без вершкового масла: 3 продукти, які його замінять

Чим замінити вершкове масло без шкоди для смаку

Вершкове масло постійно присутнє в раціоні багатьох людей. Його використовують для приготування бутербродів, у випічці, для смаження овочів чи м’яса, у соусах. Але іноді виникає необхідність замінити вершкове масло, і це можуть зробити кілька продуктів.

Які саме продукти можуть замінити вершкове масло, розповідає "Телеграф".

Рослинні олії

Вершкове масло можна замінити на оливкову, кокосову та інші олії, якщо необхідно щось посмажити, а також для приготування соусів і випічки, де воно використовується в розтопленому вигляді (наприклад, у мафінах, кексах або для змащування пательні). Для цих цілей використовуйте нерафіновану олію холодного віджиму.

Оливкову олію масло можна використовувати замість вершкового масла

Яблучне пюре без цукру

Цей варіант підійде, якщо потрібно замінити масло у випічці та зробити її менш жирною. Замінюйте масло яблучним пюре в пропорції 1:1. Але через природну солодкість пюре необхідно зменшити кількість цукру в рецепті. Також варто врахувати, що при заміні масла на яблучне пюре випічка може вийти більш щільною.

Стиглий авокадо

Через свою кремову консистенцію авокадо ідеально підходить для заміни масла у бутербродах і соусах, а також у десертах та випічці. Пюре авокадо можна використовувати замість масла в пропорції один до одного, зберігаючи при цьому потрібну структуру тіста.

