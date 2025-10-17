Рус

Готувати бутерброди та випічку можна без вершкового масла: 3 продукти, які його замінять

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Вершкове масло використовується в багатьох стравах
Вершкове масло використовується в багатьох стравах. Фото Freepik

Чим замінити вершкове масло без шкоди для смаку

Вершкове масло постійно присутнє в раціоні багатьох людей. Його використовують для приготування бутербродів, у випічці, для смаження овочів чи м’яса, у соусах. Але іноді виникає необхідність замінити вершкове масло, і це можуть зробити кілька продуктів.

Які саме продукти можуть замінити вершкове масло, розповідає "Телеграф".

Рослинні олії

Вершкове масло можна замінити на оливкову, кокосову та інші олії, якщо необхідно щось посмажити, а також для приготування соусів і випічки, де воно використовується в розтопленому вигляді (наприклад, у мафінах, кексах або для змащування пательні). Для цих цілей використовуйте нерафіновану олію холодного віджиму.

Чим замінити вершкове масло — список продуктів
Оливкову олію масло можна використовувати замість вершкового масла

Яблучне пюре без цукру

Цей варіант підійде, якщо потрібно замінити масло у випічці та зробити її менш жирною. Замінюйте масло яблучним пюре в пропорції 1:1. Але через природну солодкість пюре необхідно зменшити кількість цукру в рецепті. Також варто врахувати, що при заміні масла на яблучне пюре випічка може вийти більш щільною.

Стиглий авокадо

Через свою кремову консистенцію авокадо ідеально підходить для заміни масла у бутербродах і соусах, а також у десертах та випічці. Пюре авокадо можна використовувати замість масла в пропорції один до одного, зберігаючи при цьому потрібну структуру тіста.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла.

Теги:
#Олія #Авокадо #Вершкове масло