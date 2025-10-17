Готувати бутерброди та випічку можна без вершкового масла: 3 продукти, які його замінять
-
-
Чим замінити вершкове масло без шкоди для смаку
Вершкове масло постійно присутнє в раціоні багатьох людей. Його використовують для приготування бутербродів, у випічці, для смаження овочів чи м’яса, у соусах. Але іноді виникає необхідність замінити вершкове масло, і це можуть зробити кілька продуктів.
Які саме продукти можуть замінити вершкове масло, розповідає "Телеграф".
Рослинні олії
Вершкове масло можна замінити на оливкову, кокосову та інші олії, якщо необхідно щось посмажити, а також для приготування соусів і випічки, де воно використовується в розтопленому вигляді (наприклад, у мафінах, кексах або для змащування пательні). Для цих цілей використовуйте нерафіновану олію холодного віджиму.
Яблучне пюре без цукру
Цей варіант підійде, якщо потрібно замінити масло у випічці та зробити її менш жирною. Замінюйте масло яблучним пюре в пропорції 1:1. Але через природну солодкість пюре необхідно зменшити кількість цукру в рецепті. Також варто врахувати, що при заміні масла на яблучне пюре випічка може вийти більш щільною.
Стиглий авокадо
Через свою кремову консистенцію авокадо ідеально підходить для заміни масла у бутербродах і соусах, а також у десертах та випічці. Пюре авокадо можна використовувати замість масла в пропорції один до одного, зберігаючи при цьому потрібну структуру тіста.
