Завтрак, который покоряет: как приготовить шакшуку с помидорами и перцем (видео)

Полноценное блюдо с богатым вкусом

Вариантов завтраков существует множество, в том числе творожные вафли или классический омлет. Но сегодня мы предлагаем приготовить легкий и вкусный вариант – шакшуку, яичницу с овощами, которая покоряет своим ароматом и яркими цветами.

Это блюдо идеально подходит для утреннего подъема и заряжает энергией на весь день. Готовится она быстро, а результат выглядит аппетитно и торжественно. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить шакшуку с овощами

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.;

перец болгарский – 1 шт.;

помидоры средние – 2-4 шт.;

лук – 1 шт.;

оливковое масло – 2-3 ст. л.;

чеснок — 2-3 зубчика;

паприка – 0,5 ч. л.;

соль – по вкусу;

перец — по вкусу;

зелень (петрушка или укроп) – по вкусу;

Способ приготовления: