Завтрак, который покоряет: как приготовить шакшуку с помидорами и перцем (видео)
-
-
Читати українською
Полноценное блюдо с богатым вкусом
Вариантов завтраков существует множество, в том числе творожные вафли или классический омлет. Но сегодня мы предлагаем приготовить легкий и вкусный вариант – шакшуку, яичницу с овощами, которая покоряет своим ароматом и яркими цветами.
Это блюдо идеально подходит для утреннего подъема и заряжает энергией на весь день. Готовится она быстро, а результат выглядит аппетитно и торжественно. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".
Как приготовить шакшуку с овощами
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- перец болгарский – 1 шт.;
- помидоры средние – 2-4 шт.;
- лук – 1 шт.;
- оливковое масло – 2-3 ст. л.;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- паприка – 0,5 ч. л.;
- соль – по вкусу;
- перец — по вкусу;
- зелень (петрушка или укроп) – по вкусу;
Способ приготовления:
- Измельчить лук и обжарить его на оливковом масле.
- Добавить измельченный болгарский перец и натертый чеснок.
- Обжаривать овощи 7-10 минут и добавить специи.
- Натереть помидоры, удалить кожуру и влить томатный сок в овощи на сковородку.
- Взбить яйца, накрыть крышкой и готовить 5-7 минут до готовности белка.
- При желании посыпать свежей зеленью перед подачей.