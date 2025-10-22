Укр

Завтрак, который покоряет: как приготовить шакшуку с помидорами и перцем (видео)

Мария Швец
Шакшука с овощами
Полноценное блюдо с богатым вкусом

Вариантов завтраков существует множество, в том числе творожные вафли или классический омлет. Но сегодня мы предлагаем приготовить легкий и вкусный вариант – шакшуку, яичницу с овощами, которая покоряет своим ароматом и яркими цветами.

Это блюдо идеально подходит для утреннего подъема и заряжает энергией на весь день. Готовится она быстро, а результат выглядит аппетитно и торжественно. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить шакшуку с овощами

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.;
  • перец болгарский – 1 шт.;
  • помидоры средние – 2-4 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • оливковое масло – 2-3 ст. л.;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • паприка – 0,5 ч. л.;
  • соль – по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • зелень (петрушка или укроп) – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Измельчить лук и обжарить его на оливковом масле.
  2. Добавить измельченный болгарский перец и натертый чеснок.
  3. Обжаривать овощи 7-10 минут и добавить специи.
  4. Натереть помидоры, удалить кожуру и влить томатный сок в овощи на сковородку.
  5. Взбить яйца, накрыть крышкой и готовить 5-7 минут до готовности белка.
  6. При желании посыпать свежей зеленью перед подачей.
