Идеальные вафли к кофе: творожный завтрак, который всегда удается (видео)

Вкус детства

Творог — один из самых универсальных продуктов, отлично подходящий и для сладких, и для соленых блюд. Из него готовят нежные запеканки, сырники, кремы, а еще ароматную шарлотку с яблоками и тающим во рту сыром.

Но сегодня мы предлагаем другой, не менее вкусный вариант – творожные вафли, которые станут идеальным завтраком или десертом к чаю. Они получаются нежными внутри, с легкой хрустящей корочкой снаружи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".

Как приготовить творожные вафли

Ингредиенты (на 6 порций, время приготовления – 25 минут):

творог 9–18% – 200 г;

яйца – 2 шт.;

сахар – 50 г;

ванильный сахар – 10 г;

соль – щепотка;

сливочное масло – 50 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

мука – 80–100 г (в зависимости от сырости).

Способ приготовления: