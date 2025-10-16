Укр

Идеальные вафли к кофе: творожный завтрак, который всегда удается (видео)

Мария Швец
Хрустящие снаружи – нежные внутри
Хрустящие снаружи – нежные внутри. Фото instagram.com

Вкус детства

Творог — один из самых универсальных продуктов, отлично подходящий и для сладких, и для соленых блюд. Из него готовят нежные запеканки, сырники, кремы, а еще ароматную шарлотку с яблоками и тающим во рту сыром.

Но сегодня мы предлагаем другой, не менее вкусный вариант – творожные вафли, которые станут идеальным завтраком или десертом к чаю. Они получаются нежными внутри, с легкой хрустящей корочкой снаружи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".

Как приготовить творожные вафли

Ингредиенты (на 6 порций, время приготовления – 25 минут):

  • творог 9–18% – 200 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • сахар – 50 г;
  • ванильный сахар – 10 г;
  • соль – щепотка;
  • сливочное масло – 50 г;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • мука – 80–100 г (в зависимости от сырости).

Способ приготовления:

  1. Подготовить творог, переложить его в глубокую миску.
  2. Добавить яйца, сахар, ванильный сахар, соль и растопленное сливочное масло.
  3. Взбить всё блендером до однородной массы.
  4. Всыпать разрыхлитель и постепенно добавить муку, чтобы тесто стало мягким и не редким.
  5. Разогреть вафельницу, при необходимости смазать ее маслом.
  6. Выложить по ложке теста, выпекать до золотистого цвета.
