Идеальные вафли к кофе: творожный завтрак, который всегда удается (видео)
Вкус детства
Творог — один из самых универсальных продуктов, отлично подходящий и для сладких, и для соленых блюд. Из него готовят нежные запеканки, сырники, кремы, а еще ароматную шарлотку с яблоками и тающим во рту сыром.
Но сегодня мы предлагаем другой, не менее вкусный вариант – творожные вафли, которые станут идеальным завтраком или десертом к чаю. Они получаются нежными внутри, с легкой хрустящей корочкой снаружи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".
Как приготовить творожные вафли
Ингредиенты (на 6 порций, время приготовления – 25 минут):
- творог 9–18% – 200 г;
- яйца – 2 шт.;
- сахар – 50 г;
- ванильный сахар – 10 г;
- соль – щепотка;
- сливочное масло – 50 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- мука – 80–100 г (в зависимости от сырости).
Способ приготовления:
- Подготовить творог, переложить его в глубокую миску.
- Добавить яйца, сахар, ванильный сахар, соль и растопленное сливочное масло.
- Взбить всё блендером до однородной массы.
- Всыпать разрыхлитель и постепенно добавить муку, чтобы тесто стало мягким и не редким.
- Разогреть вафельницу, при необходимости смазать ее маслом.
- Выложить по ложке теста, выпекать до золотистого цвета.