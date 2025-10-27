Быстрый салат с ветчиной и сыром: как вкусно приготовить

Супербыстрый и очень аппетитный салат, для которого ничего не нужно варить

Этот салат из ветчины и сыра выручит, когда нужно приготовить что-то вкусное за несколько минут. Достаточно просто нарезать ингредиенты, смешать и заправить майонезом. Он отлично подойдет, если внезапно пришли гости или просто захотелось быстрого перекуса. Салат получается ярким, ароматным и очень аппетитным.

Рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер alionakarpiuk.

Ингредиенты

сыр твердый

ветчина или колбаса балыковая

перец сладкий

маслины без косточек

майонез

чеснок

Этапы приготовления