Быстрый салат с ветчиной и сыром: как вкусно приготовить
Супербыстрый и очень аппетитный салат, для которого ничего не нужно варить
Этот салат из ветчины и сыра выручит, когда нужно приготовить что-то вкусное за несколько минут. Достаточно просто нарезать ингредиенты, смешать и заправить майонезом. Он отлично подойдет, если внезапно пришли гости или просто захотелось быстрого перекуса. Салат получается ярким, ароматным и очень аппетитным.
Рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер alionakarpiuk.
Ингредиенты
- сыр твердый
- ветчина или колбаса балыковая
- перец сладкий
- маслины без косточек
- майонез
- чеснок
Этапы приготовления
- Сыр, ветчину и перец нарежьте кубиками или соломкой. Маслины нарежьте кольцами.
- Чеснок пропустите через пресс.
- Смешайте все ингредиенты в салатнике.
- Заправьте майонезом и перемешайте.