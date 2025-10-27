Укр

Быстрый салат с ветчиной и сыром: как вкусно приготовить

Наталья Граковская
Салат из ветчины, сыра и перца готовится буквально за 5 минут
Салат из ветчины, сыра и перца готовится буквально за 5 минут. Фото Pinterest

Супербыстрый и очень аппетитный салат, для которого ничего не нужно варить

Этот салат из ветчины и сыра выручит, когда нужно приготовить что-то вкусное за несколько минут. Достаточно просто нарезать ингредиенты, смешать и заправить майонезом. Он отлично подойдет, если внезапно пришли гости или просто захотелось быстрого перекуса. Салат получается ярким, ароматным и очень аппетитным.

Рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер alionakarpiuk.

Ингредиенты

  • сыр твердый
  • ветчина или колбаса балыковая
  • перец сладкий
  • маслины без косточек
  • майонез
  • чеснок

Этапы приготовления

  1. Сыр, ветчину и перец нарежьте кубиками или соломкой. Маслины нарежьте кольцами.
  2. Чеснок пропустите через пресс.
  3. Смешайте все ингредиенты в салатнике.
  4. Заправьте майонезом и перемешайте.
