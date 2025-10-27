Швидкий салат з шинкою та сиром: як смачно приготувати
-
-
Супершвидкий і дуже апетитний салат, для якого нічого не потрібно варити
Цей салат з шинки та сиру виручить, коли потрібно приготувати щось смачне за кілька хвилин. Достатньо просто нарізати інгредієнти, змішати й заправити майонезом. Він чудово підійде, якщо раптово завітали гості або просто захотілося швидкого перекусу. Салат виходить яскравим, ароматним і дуже апетитним.
Рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка alionakarpiuk.
Інгредієнти
- сир твердий
- шинка або ковбаса баликова
- перець солодкий
- маслини без кісточок
- майонез
- часник
Етапи приготування
- Сир, шинку та перець наріжте кубиками чи соломкою. Маслини наріжте кільцями.
- Часник пропустіть через прес.
- Змішайте всі інгредієнти в салатнику.
- Заправте майонезом та перемішайте.