Швидкий салат з шинкою та сиром: як смачно приготувати

Наталя Граковська
Салат з шинки, сиру та перцю готується буквально за 5 хвилин
Салат з шинки, сиру та перцю готується буквально за 5 хвилин. Фото Pinterest

Супершвидкий і дуже апетитний салат, для якого нічого не потрібно варити

Цей салат з шинки та сиру виручить, коли потрібно приготувати щось смачне за кілька хвилин. Достатньо просто нарізати інгредієнти, змішати й заправити майонезом. Він чудово підійде, якщо раптово завітали гості або просто захотілося швидкого перекусу. Салат виходить яскравим, ароматним і дуже апетитним.

Рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка alionakarpiuk.

Інгредієнти

  • сир твердий
  • шинка або ковбаса баликова
  • перець солодкий
  • маслини без кісточок
  • майонез
  • часник

Етапи приготування

  1. Сир, шинку та перець наріжте кубиками чи соломкою. Маслини наріжте кільцями.
  2. Часник пропустіть через прес.
  3. Змішайте всі інгредієнти в салатнику.
  4. Заправте майонезом та перемішайте.
