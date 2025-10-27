Швидкий салат з шинкою та сиром: як смачно приготувати

Супершвидкий і дуже апетитний салат, для якого нічого не потрібно варити

Цей салат з шинки та сиру виручить, коли потрібно приготувати щось смачне за кілька хвилин. Достатньо просто нарізати інгредієнти, змішати й заправити майонезом. Він чудово підійде, якщо раптово завітали гості або просто захотілося швидкого перекусу. Салат виходить яскравим, ароматним і дуже апетитним.

Рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка alionakarpiuk.

Інгредієнти

сир твердий

шинка або ковбаса баликова

перець солодкий

маслини без кісточок

майонез

часник

Етапи приготування