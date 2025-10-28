Укр

Как приготовить горячие рулетики из лаваша: вкусно, сытно и очень просто

Наталья Граковская
Горячие рулетики из лаваша с колбасой и сыром — отличная альтернатива горячим бутербродам
Такое блюдо удобно взять с собой на перекус

Закуски из лаваша пользуются огромной популярностью. Такое блюдо можно приготовить из простых ингредиентов за пару минут. Начинка для лаваша может быть разнообразной: овощной, мясной, сырной, фруктовой и т.д. Мы предлагаем приготовить рулет из лаваша с вареной колбасой и сыром. Кусочек этого сытного блюда можно съесть на завтрак или взять с собой на перекус на работу.

На YouTube-канале Culinary Recipes наглядно показали, как приготовить это простое, но вкусное блюдо.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • твердый сыр
  • колбаса
  • черный перец
  • укроп
  • майонез
  • растительное масло

Этапы приготовления

  1. Твердый сыр натираем на мелкой терке, а колбасу натираем на крупной терке. Укроп нарезаем мелко.
  2. Смешиваем в миске сыр, колбасу и укроп. Солим, перчим, добавляем майонез и хорошо перемешиваем.
  3. Начинку намазываем на лаваш и сворачиваем его рулетом. Разрезаем на порционные кусочки.
  4. Обжариваем рулетики с обеих сторон на растительном масле.
