Как приготовить горячие рулетики из лаваша: вкусно, сытно и очень просто
Читати українською
Такое блюдо удобно взять с собой на перекус
Закуски из лаваша пользуются огромной популярностью. Такое блюдо можно приготовить из простых ингредиентов за пару минут. Начинка для лаваша может быть разнообразной: овощной, мясной, сырной, фруктовой и т.д. Мы предлагаем приготовить рулет из лаваша с вареной колбасой и сыром. Кусочек этого сытного блюда можно съесть на завтрак или взять с собой на перекус на работу.
На YouTube-канале Culinary Recipes наглядно показали, как приготовить это простое, но вкусное блюдо.
Ингредиенты:
- лаваш
- твердый сыр
- колбаса
- черный перец
- укроп
- майонез
- растительное масло
Этапы приготовления
- Твердый сыр натираем на мелкой терке, а колбасу натираем на крупной терке. Укроп нарезаем мелко.
- Смешиваем в миске сыр, колбасу и укроп. Солим, перчим, добавляем майонез и хорошо перемешиваем.
- Начинку намазываем на лаваш и сворачиваем его рулетом. Разрезаем на порционные кусочки.
- Обжариваем рулетики с обеих сторон на растительном масле.