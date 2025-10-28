Рус

Як приготувати гарячі рулетики з лаваша: смачно, ситно та дуже просто

Наталя Граковська
Гарячі рулетики з лаваша з ковбасою та сиром — чудова альтернатива гарячим бутербродам.
Таку страву зручно взяти з собою на перекус

Закуски з лаваша мають величезну популярність. Таку страву можна приготувати з простих інгредієнтів за кілька хвилин. Начинка для лаваша може бути різноманітною: овочева, м'ясна, сирна, фруктова тощо. Ми пропонуємо приготувати рулет із лаваша з вареною ковбасою та сиром. Шматочок цієї ситної страви можна з'їсти на сніданок або взяти з собою на перекус на роботу.

На YouTube-каналі Culinary Recipes наочно показали, як приготувати цю просту, але смачну страву.

Інгредієнти:

  • лаваш
  • твердий сир
  • ковбаса
  • чорний перець мелений
  • кріп
  • майонез
  • рослинна олія

Етапи приготування

  1. Твердий сир натираємо на дрібній тертці, а ковбасу натираємо на великій тертці. Кріп нарізаємо дрібно.
  2. Змішуємо в мисці сир, ковбасу та кріп. Солимо, перчимо, додаємо майонез і добре перемішуємо.
  3. Начинку намазуємо на лаваш і згортаємо рулетом. Розрізаємо на порційні шматочки.
  4. Обсмажуємо рулетики з обох боків на олії.
