Як приготувати гарячі рулетики з лаваша: смачно, ситно та дуже просто
Таку страву зручно взяти з собою на перекус
Закуски з лаваша мають величезну популярність. Таку страву можна приготувати з простих інгредієнтів за кілька хвилин. Начинка для лаваша може бути різноманітною: овочева, м'ясна, сирна, фруктова тощо. Ми пропонуємо приготувати рулет із лаваша з вареною ковбасою та сиром. Шматочок цієї ситної страви можна з'їсти на сніданок або взяти з собою на перекус на роботу.
На YouTube-каналі Culinary Recipes наочно показали, як приготувати цю просту, але смачну страву.
Інгредієнти:
- лаваш
- твердий сир
- ковбаса
- чорний перець мелений
- кріп
- майонез
- рослинна олія
Етапи приготування
- Твердий сир натираємо на дрібній тертці, а ковбасу натираємо на великій тертці. Кріп нарізаємо дрібно.
- Змішуємо в мисці сир, ковбасу та кріп. Солимо, перчимо, додаємо майонез і добре перемішуємо.
- Начинку намазуємо на лаваш і згортаємо рулетом. Розрізаємо на порційні шматочки.
- Обсмажуємо рулетики з обох боків на олії.