Такой паштет не стыдно подать на праздничный стол: необычный рецепт с грушей и коньяком

Классический паштет из куриной печени можно легко превратить в настоящий деликатес

Паштет из куриной печени можно назвать классическим блюдом. Но иногда хочется чего-нибудь нового. Здесь на помощь приходят ингредиенты, которые придают привычному блюду новый, необычный вкус. Предлагаем приготовить паштет из печени с добавлением груши и коньяка.

Рецептом блюда поделились на Instagram-странице thefoodhub.by_ilona. Паштет получается нежным, вкусным и ароматным.

Ингредиенты:

Печень куриная — 500 г

Лук репчатый — 1 шт.

Груша спелая — 1 шт.

Сливочное масло – 100 г

Коньяк или бренди – 2 ст. ложки

Сливки 20-30% — 100 мл

Веточка розмарина (или щепотка сушеного)

Соль, перец — по вкусу

Мед – 1 ч. ложка (для карамелизации груши)

Этапы приготовления