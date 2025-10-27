Такой паштет не стыдно подать на праздничный стол: необычный рецепт с грушей и коньяком
Классический паштет из куриной печени можно легко превратить в настоящий деликатес
Паштет из куриной печени можно назвать классическим блюдом. Но иногда хочется чего-нибудь нового. Здесь на помощь приходят ингредиенты, которые придают привычному блюду новый, необычный вкус. Предлагаем приготовить паштет из печени с добавлением груши и коньяка.
Рецептом блюда поделились на Instagram-странице thefoodhub.by_ilona. Паштет получается нежным, вкусным и ароматным.
Ингредиенты:
- Печень куриная — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Груша спелая — 1 шт.
- Сливочное масло – 100 г
- Коньяк или бренди – 2 ст. ложки
- Сливки 20-30% — 100 мл
- Веточка розмарина (или щепотка сушеного)
- Соль, перец — по вкусу
- Мед – 1 ч. ложка (для карамелизации груши)
Этапы приготовления
- На сковороде растопите часть масла и обжарьте лук до мягкости.
- Добавьте нарезанную грушу и ложку меда – готовьте 3–4 минуты, пока она слегка карамелизуется.
- Добавьте печень, обжарьте до готовности (чтобы внутри не была сырой, но оставалась нежной).
- Влейте коньяк, дайте алкоголю испариться.
- Добавьте сливки, розмарин, соль и перец, прогрейте еще несколько минут.
- Переложите массу в блендер и взбейте до гладкой смеси.
- Переложите паштет в форму, охладите и поставьте в холодильник минимум на 2 часа.
- По желанию сделайте слой из масла и поставьте в холодильник до загустения.