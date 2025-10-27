Укр

Такой паштет не стыдно подать на праздничный стол: необычный рецепт с грушей и коньяком

Наталья Граковская
Домашний паштет из печени – идеальная намазка для бутербродов
Домашний паштет из печени – идеальная намазка для бутербродов

Классический паштет из куриной печени можно легко превратить в настоящий деликатес

Паштет из куриной печени можно назвать классическим блюдом. Но иногда хочется чего-нибудь нового. Здесь на помощь приходят ингредиенты, которые придают привычному блюду новый, необычный вкус. Предлагаем приготовить паштет из печени с добавлением груши и коньяка.

Рецептом блюда поделились на Instagram-странице thefoodhub.by_ilona. Паштет получается нежным, вкусным и ароматным.

Ингредиенты:

  • Печень куриная — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Груша спелая — 1 шт.
  • Сливочное масло – 100 г
  • Коньяк или бренди – 2 ст. ложки
  • Сливки 20-30% — 100 мл
  • Веточка розмарина (или щепотка сушеного)
  • Соль, перец — по вкусу
  • Мед – 1 ч. ложка (для карамелизации груши)

Этапы приготовления

  1. На сковороде растопите часть масла и обжарьте лук до мягкости.
  2. Добавьте нарезанную грушу и ложку меда – готовьте 3–4 минуты, пока она слегка карамелизуется.
  3. Добавьте печень, обжарьте до готовности (чтобы внутри не была сырой, но оставалась нежной).
  4. Влейте коньяк, дайте алкоголю испариться.
  5. Добавьте сливки, розмарин, соль и перец, прогрейте еще несколько минут.
  6. Переложите массу в блендер и взбейте до гладкой смеси.
  7. Переложите паштет в форму, охладите и поставьте в холодильник минимум на 2 часа.
  8. По желанию сделайте слой из масла и поставьте в холодильник до загустения.
