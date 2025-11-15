Об этом трюке с минтаем стоит знать каждому: как приготовить идеальное филе без лишних усилий (видео)
Рецепт запеченного минтая может стать вашим любимым
Приготовление минтая может показаться сложным из-за необходимости разделать рыбу. Но на самом деле существует простой способ сделать филе минтая, не повредив кожицу. На это понадобится всего пара минут.
Лайфхаком на своей странице в Instagram поделилась фудблогерка lanas_diet. Она не только показала, как разделать минтай "бабочкой", но и как вкусно запечь его под двумя видами соуса.
Ингредиенты
- Минтай – 1 шт.
- Оливковое масло для смазывания – 1.5 ст. л.
- Соль — по вкусу
Для красной сальсы:
- Запеченный красный болгарский перец – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Лук – 1 небольшой кружочек
- Томатная паста — 1 ч. л.
- Паприка (копченая + сладкая) – по 0.5 ч. л.
- Каенский перец — щепотка
- Орегано – 0.5 ч. л.
- Тмин – 0.25 ч. л.
- Соль – 0.5 ч. л.
Для зеленой сальсы:
- Кинза или петрушка – пучок
- Зеленый лук — 2 стебля
- Чеснок — 2 зубчика
- Оливковое масло – 100 мл
- Сок лайма или лимона – 1 ч. л.
- Щепотка соли
Как приготовить минтай
1. С тушки рыбы срезать плавники и разрезать ее вдоль живота.
2. Ножницами вдоль позвоночника подрезать ребра, а затем ножом осторожно отделить мякоть от позвоночника до хвостика, не повреждая кожуру.
3. После этого вынуть позвоночник, отделив его ножницами от основания.
4. Ингредиенты для сальсы взбить блендером. Красную сальсу прогреть на сковороде 1–2 минуты.
5. Рыбу положить на гриль или сковороду кожурой вверх и прогреть в течение 2 минут.
6. Перевернуть. Одну половину рыбы смазать красной сальсой, вторую – зеленой.
7. Запекать в духовке 15–18 минут при 190 °C.