Об этом трюке с минтаем стоит знать каждому: как приготовить идеальное филе без лишних усилий (видео)

Наталья Граковская
Читати українською
Филе минтая под двумя соусами
Рецепт запеченного минтая может стать вашим любимым

Приготовление минтая может показаться сложным из-за необходимости разделать рыбу. Но на самом деле существует простой способ сделать филе минтая, не повредив кожицу. На это понадобится всего пара минут.

Лайфхаком на своей странице в Instagram поделилась фудблогерка lanas_diet. Она не только показала, как разделать минтай "бабочкой", но и как вкусно запечь его под двумя видами соуса.

Ингредиенты

  • Минтай – 1 шт.
  • Оливковое масло для смазывания – 1.5 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Для красной сальсы:

  • Запеченный красный болгарский перец – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Лук – 1 небольшой кружочек
  • Томатная паста — 1 ч. л.
  • Паприка (копченая + сладкая) – по 0.5 ч. л.
  • Каенский перец — щепотка
  • Орегано – 0.5 ч. л.
  • Тмин – 0.25 ч. л.
  • Соль – 0.5 ч. л.

Для зеленой сальсы:

  • Кинза или петрушка – пучок
  • Зеленый лук — 2 стебля
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло – 100 мл
  • Сок лайма или лимона – 1 ч. л.
  • Щепотка соли

Как приготовить минтай

1. С тушки рыбы срезать плавники и разрезать ее вдоль живота.

Как сделать филе из минтая — пошаговая инструкция по фото
Сделать филе из рыбы достаточно просто

2. Ножницами вдоль позвоночника подрезать ребра, а затем ножом осторожно отделить мякоть от позвоночника до хвостика, не повреждая кожуру.

Как приготовить минтай — пошаговый рецепт с фото и видео
Как разделать минтай

3. После этого вынуть позвоночник, отделив его ножницами от основания.

Филе минтая под соусом — как готовить простой рецепт
Филе минтая очень нежное и вкусное

4. Ингредиенты для сальсы взбить блендером. Красную сальсу прогреть на сковороде 1–2 минуты.

5. Рыбу положить на гриль или сковороду кожурой вверх и прогреть в течение 2 минут.

6. Перевернуть. Одну половину рыбы смазать красной сальсой, вторую – зеленой.

Сколько запекать минтай под соусом
Благодаря соусу минтай не теряет сочность

7. Запекать в духовке 15–18 минут при 190 °C.

