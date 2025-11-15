Об этом трюке с минтаем стоит знать каждому: как приготовить идеальное филе без лишних усилий (видео)

Рецепт запеченного минтая может стать вашим любимым

Приготовление минтая может показаться сложным из-за необходимости разделать рыбу. Но на самом деле существует простой способ сделать филе минтая, не повредив кожицу. На это понадобится всего пара минут.

Лайфхаком на своей странице в Instagram поделилась фудблогерка lanas_diet. Она не только показала, как разделать минтай "бабочкой", но и как вкусно запечь его под двумя видами соуса.

Ингредиенты

Минтай – 1 шт.

Оливковое масло для смазывания – 1.5 ст. л.

Соль — по вкусу

Для красной сальсы:

Запеченный красный болгарский перец – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Лук – 1 небольшой кружочек

Томатная паста — 1 ч. л.

Паприка (копченая + сладкая) – по 0.5 ч. л.

Каенский перец — щепотка

Орегано – 0.5 ч. л.

Тмин – 0.25 ч. л.

Соль – 0.5 ч. л.

Для зеленой сальсы:

Кинза или петрушка – пучок

Зеленый лук — 2 стебля

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло – 100 мл

Сок лайма или лимона – 1 ч. л.

Щепотка соли

Как приготовить минтай

1. С тушки рыбы срезать плавники и разрезать ее вдоль живота.

Сделать филе из рыбы достаточно просто

2. Ножницами вдоль позвоночника подрезать ребра, а затем ножом осторожно отделить мякоть от позвоночника до хвостика, не повреждая кожуру.

Как разделать минтай

3. После этого вынуть позвоночник, отделив его ножницами от основания.

Филе минтая очень нежное и вкусное

4. Ингредиенты для сальсы взбить блендером. Красную сальсу прогреть на сковороде 1–2 минуты.

5. Рыбу положить на гриль или сковороду кожурой вверх и прогреть в течение 2 минут.

6. Перевернуть. Одну половину рыбы смазать красной сальсой, вторую – зеленой.

Благодаря соусу минтай не теряет сочность

7. Запекать в духовке 15–18 минут при 190 °C.