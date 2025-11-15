Про цей трюк із минтаєм варто знати кожному: як приготувати ідеальне філе без зайвих зусиль (відео)

Рецепт запеченого минтая може стати вашим улюбленим

Приготування минтая може видатися складним через необхідність обробити рибу. Але насправді існує простий спосіб зробити філе минтая, не пошкодивши шкірку. На це знадобиться лише пара хвилин.

Лайфхаком на своїй сторінці в Instagram поділилася фудблогерка lanas_diet. Вона не лише показала, як обробити минтай "метеликом", але і як смачно запекти його під двома видами соусу.

Інгредієнти

Минтай — 1 шт.

Оливкова олія для змащування — 1.5 ст. л.

Сіль — до смаку

Для червоної сальси:

Запечений червоний болгарський перець — 1 шт.

Помідор — 1 шт.

Часник — 2 зубчики

Цибуля — 1 невеликий кружалець

Томатна паста — 1 ч. л.

Паприка (копчена + солодка) — по 0.5 ч. л.

Каєнський перець — дрібка

Орегано — 0.5 ч. л.

Кмин — 0.25 ч. л.

Сіль — 0.5 ч. л.

Для зеленої сальси:

Кінза або петрушка — пучок

Зелена цибуля — 2 стебла

Часник — 2 зубчики

Оливкова олія — 100 мл

Сік лайма або лимона — 1 ч. л.

Дрібка солі

Як приготувати минтай

1. З тушки риби зрізати плавники і розрізати її вздовж живота.

Зробити філе з риби досить просто

2. Ножицями вздовж хребта підрізати ребра, а потім ножем обережно відділити м'якоть від хребта до хвостика, не пошкоджуючи шкірку.

Як зробити філе з минтая

3. Після цього вийняти хребет, відділивши його ножицями від основи.

Філе минтая дуже ніжне та смачне

4. Інгредієнти для сальси збити блендером. Червону сальсу прогріти на пательні 1–2 хвилини.

5. Рибу покласти на гриль або на сковорідку шкіркою доверху і прогріти протягом 2 хвилин.

6. Перевернути. Одну половину риби змастити червоною сальсою, другу — зеленою.

Завдяки свідому соусу минтай не втрачає соковитість

7. Запікати в духовці 15–18 хвилин при 190 °C.