Тыква с ароматом осени: как ее запечь с камамбером и медом (видео)

Мария Швец
Тыква запеченная с камамбером и медом
Тыква запеченная с камамбером и медом. Фото instagram.com

Чрезвычайно просто и вкусно

Тыква – это настоящий осенний символ уюта, тепла и домашних ароматов. Его используют в самых разнообразных блюдах: от нежных крем-супов и каш до сладких десертов с апельсином, обладающих приятным цитрусовым ароматом.

Этот овощ универсален – он может быть и основой для соленого блюда, и главным героем праздничного угощения. Но сегодня мы предлагаем тыкву в новом, необычном формате — запеченную с грушами, сыром и медом, блюдо, сочетающее соленые и сладкие нотки в идеальной гармонии. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "angelina_krsn".

Как приготовить тыкву, запеченную с камамбером и медом

Ингредиенты:

  • тыква – 500 г;
  • груша — 1 шт.;
  • сыр камамбер – 100 г;
  • сыр козий — 50 г (по желанию);
  • масло авокадо — 2 ст. л.;
  • соль – щепотка;
  • черный перец – по вкусу;
  • итальянские травы с чесноком и лемонграсом – 1 ч. л.;
  • мед – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Помыть тыкву, порезать на кусочки-стейки, затем разделить на половинки, обрезать кожуру и выложить на противень.
  2. Посолить, посыпать перцем, итальянскими травами с чесноком и лемонграссом, сбрызнуть растительным маслом авокадо.
  3. Нарезать грушу и сыр камамбер на слайсы, выложить сверху на кусочки тыквы. По желанию добавить козий сыр.
  4. Полить кусочки несколькими каплями меда.
  5. Запекать в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до мягкости тыквы и легкого зарумянивания сыра.

Нежная, ароматная и одновременно изысканная — эта тыква станет не просто гарниром, а настоящим гастрономическим открытием. Его можно подать как теплую осеннюю закуску или легкий ужин, что подарит хорошее настроение и ощущение домашнего комфорта.

