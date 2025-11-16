Тыква с ароматом осени: как ее запечь с камамбером и медом (видео)
-
-
Чрезвычайно просто и вкусно
Тыква – это настоящий осенний символ уюта, тепла и домашних ароматов. Его используют в самых разнообразных блюдах: от нежных крем-супов и каш до сладких десертов с апельсином, обладающих приятным цитрусовым ароматом.
Этот овощ универсален – он может быть и основой для соленого блюда, и главным героем праздничного угощения. Но сегодня мы предлагаем тыкву в новом, необычном формате — запеченную с грушами, сыром и медом, блюдо, сочетающее соленые и сладкие нотки в идеальной гармонии. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "angelina_krsn".
Как приготовить тыкву, запеченную с камамбером и медом
Ингредиенты:
- тыква – 500 г;
- груша — 1 шт.;
- сыр камамбер – 100 г;
- сыр козий — 50 г (по желанию);
- масло авокадо — 2 ст. л.;
- соль – щепотка;
- черный перец – по вкусу;
- итальянские травы с чесноком и лемонграсом – 1 ч. л.;
- мед – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Помыть тыкву, порезать на кусочки-стейки, затем разделить на половинки, обрезать кожуру и выложить на противень.
- Посолить, посыпать перцем, итальянскими травами с чесноком и лемонграссом, сбрызнуть растительным маслом авокадо.
- Нарезать грушу и сыр камамбер на слайсы, выложить сверху на кусочки тыквы. По желанию добавить козий сыр.
- Полить кусочки несколькими каплями меда.
- Запекать в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до мягкости тыквы и легкого зарумянивания сыра.
Нежная, ароматная и одновременно изысканная — эта тыква станет не просто гарниром, а настоящим гастрономическим открытием. Его можно подать как теплую осеннюю закуску или легкий ужин, что подарит хорошее настроение и ощущение домашнего комфорта.