Гарбуз із ароматом осені: як його запекти з камамбером та медом (відео)

Надзвичайно просто та смачно

Гарбуз — це справжній осінній символ затишку, тепла і домашніх ароматів. Його використовують у найрізноманітніших стравах: від ніжних крем-супів і каш до солодких десертів із апельсином, які мають приємний цитрусовий аромат.

Цей овоч універсальний — він може бути і основою для солоної страви, і головним героєм святкового частування. Але сьогодні ми пропонуємо гарбуз у новому, незвичному форматі — запечений із грушами, сиром і медом, страва, що поєднує солоні й солодкі нотки в ідеальній гармонії. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "angelina_krsn".

Як приготувати гарбуз запечений з камамбером та медом

Інгредієнти:

гарбуз — 500 г;

груша — 1 шт.;

сир камамбер — 100 г;

сир козиний — 50 г (за бажанням);

олія авокадо — 2 ст. л.;

сіль — щіпка;

чорний перець — за смаком;

італійські трави з часником та лемонграсом — 1 ч. л.;

мед — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Помити гарбуз, порізати на шматочки-стейки, потім розділити їх на половинки, обрізати шкірку та викласти на деко. Посолити, посипати перцем, італійськими травами з часником та лемонграсом, збризнути олією авокадо. Нарізати грушу та сир камамбер на слайси, викласти зверху на гарбузові шматочки. За бажанням додати козиний сир. Полити шматочки кількома краплями меду. Запікати у розігрітій до 180 °C духовці 30–35 хвилин до м’якості гарбуза й легкого зарум’янення сиру.

Ніжний, ароматний і водночас вишуканий — цей гарбуз стане не просто гарніром, а справжнім гастрономічним відкриттям. Його можна подати як теплу осінню закуску або легку вечерю, що подарує гарний настрій і відчуття домашнього комфорту.