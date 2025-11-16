Гарбуз із ароматом осені: як його запекти з камамбером та медом (відео)
Надзвичайно просто та смачно
Гарбуз — це справжній осінній символ затишку, тепла і домашніх ароматів. Його використовують у найрізноманітніших стравах: від ніжних крем-супів і каш до солодких десертів із апельсином, які мають приємний цитрусовий аромат.
Цей овоч універсальний — він може бути і основою для солоної страви, і головним героєм святкового частування. Але сьогодні ми пропонуємо гарбуз у новому, незвичному форматі — запечений із грушами, сиром і медом, страва, що поєднує солоні й солодкі нотки в ідеальній гармонії. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "angelina_krsn".
Як приготувати гарбуз запечений з камамбером та медом
Інгредієнти:
- гарбуз — 500 г;
- груша — 1 шт.;
- сир камамбер — 100 г;
- сир козиний — 50 г (за бажанням);
- олія авокадо — 2 ст. л.;
- сіль — щіпка;
- чорний перець — за смаком;
- італійські трави з часником та лемонграсом — 1 ч. л.;
- мед — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Помити гарбуз, порізати на шматочки-стейки, потім розділити їх на половинки, обрізати шкірку та викласти на деко.
- Посолити, посипати перцем, італійськими травами з часником та лемонграсом, збризнути олією авокадо.
- Нарізати грушу та сир камамбер на слайси, викласти зверху на гарбузові шматочки. За бажанням додати козиний сир.
- Полити шматочки кількома краплями меду.
- Запікати у розігрітій до 180 °C духовці 30–35 хвилин до м’якості гарбуза й легкого зарум’янення сиру.
Ніжний, ароматний і водночас вишуканий — цей гарбуз стане не просто гарніром, а справжнім гастрономічним відкриттям. Його можна подати як теплу осінню закуску або легку вечерю, що подарує гарний настрій і відчуття домашнього комфорту.