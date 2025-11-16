Рус

Гарбуз із ароматом осені: як його запекти з камамбером та медом (відео)

Марія Швець
Гарбуз запечений з камамбером та медом
Гарбуз запечений з камамбером та медом. Фото instagram.com

Надзвичайно просто та смачно

Гарбуз — це справжній осінній символ затишку, тепла і домашніх ароматів. Його використовують у найрізноманітніших стравах: від ніжних крем-супів і каш до солодких десертів із апельсином, які мають приємний цитрусовий аромат.

Цей овоч універсальний — він може бути і основою для солоної страви, і головним героєм святкового частування. Але сьогодні ми пропонуємо гарбуз у новому, незвичному форматі — запечений із грушами, сиром і медом, страва, що поєднує солоні й солодкі нотки в ідеальній гармонії. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "angelina_krsn".

Як приготувати гарбуз запечений з камамбером та медом

Інгредієнти:

  • гарбуз — 500 г;
  • груша — 1 шт.;
  • сир камамбер — 100 г;
  • сир козиний — 50 г (за бажанням);
  • олія авокадо — 2 ст. л.;
  • сіль — щіпка;
  • чорний перець — за смаком;
  • італійські трави з часником та лемонграсом — 1 ч. л.;
  • мед — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Помити гарбуз, порізати на шматочки-стейки, потім розділити їх на половинки, обрізати шкірку та викласти на деко.
  2. Посолити, посипати перцем, італійськими травами з часником та лемонграсом, збризнути олією авокадо.
  3. Нарізати грушу та сир камамбер на слайси, викласти зверху на гарбузові шматочки. За бажанням додати козиний сир.
  4. Полити шматочки кількома краплями меду.
  5. Запікати у розігрітій до 180 °C духовці 30–35 хвилин до м’якості гарбуза й легкого зарум’янення сиру.

Ніжний, ароматний і водночас вишуканий — цей гарбуз стане не просто гарніром, а справжнім гастрономічним відкриттям. Його можна подати як теплу осінню закуску або легку вечерю, що подарує гарний настрій і відчуття домашнього комфорту.

#Мед #Гарбуз #Камамбер #Готуємо вдома