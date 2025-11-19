Готується за 20 хвилин, а смак, як у найкращому ресторані: рецепт святкового салату "Перший сніг"

Якщо ви шукаєте гідну альтернативу звичній "Мімозі" чи "Олів’є", приготуйте цей салат

Святковий стіл неможливо уявити без особливих салатів. Раніше ми ділились новим рецептом "Шуби", а тепер пропонуємо спробувати приготувати не менш смачний та апетитний салат з курки, яєць та маринованої цибулі "Перший сніг".

Як його готувати, розповіли на кулінарному сайті "Господинька". Щоб салат вийшов акуратним і багатошаровим, натирайте інгредієнти на дрібній тертці та наносіть майонез тонкою сіткою. Перед подачею дайте страві настоятися — так смак стане більш гармонійним.

Інгредієнти:

4 варених картоплини;

1 варене куряче філе;

2 мариновані огірки;

6 варених яєць;

200 грамів твердого сиру;

2 столові ложки гірчиці у зернах;

200 грамів майонезу;

чорний кунжут для прикраси;

Для маринованої цибулі:

1 цибулина;

пів чайної ложки солі;

1 чайна ложка цукру;

3 столові ложки оцту;

150 мілілітрів окропу.

Етапи приготування