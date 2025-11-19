Рус

Готується за 20 хвилин, а смак, як у найкращому ресторані: рецепт святкового салату "Перший сніг"

Наталя Граковська
Салат з куркою прикрасить святковий стіл
Салат з куркою прикрасить святковий стіл. Фото Згенеровано ШІ

Якщо ви шукаєте гідну альтернативу звичній "Мімозі" чи "Олів’є", приготуйте цей салат

Святковий стіл неможливо уявити без особливих салатів. Раніше ми ділились новим рецептом "Шуби", а тепер пропонуємо спробувати приготувати не менш смачний та апетитний салат з курки, яєць та маринованої цибулі "Перший сніг".

Як його готувати, розповіли на кулінарному сайті "Господинька". Щоб салат вийшов акуратним і багатошаровим, натирайте інгредієнти на дрібній тертці та наносіть майонез тонкою сіткою. Перед подачею дайте страві настоятися — так смак стане більш гармонійним.

Інгредієнти:

  • 4 варених картоплини;
  • 1 варене куряче філе;
  • 2 мариновані огірки;
  • 6 варених яєць;
  • 200 грамів твердого сиру;
  • 2 столові ложки гірчиці у зернах;
  • 200 грамів майонезу;
  • чорний кунжут для прикраси;

Для маринованої цибулі:

  • 1 цибулина;
  • пів чайної ложки солі;
  • 1 чайна ложка цукру;
  • 3 столові ложки оцту;
  • 150 мілілітрів окропу.

Етапи приготування

  1. Спочатку маринуємо цибулю: чистимо, нарізаємо, заливаємо окропом, додаємо решту інгредієнтів та залишаємо на 20 хвилин.
  2. Картоплю натираємо, змащуємо гірчицею та майонезом – це 1 шар.
  3. Далі викладаємо нарізану кубиками курку та цибулю, робимо сіточку з майонезу.
  4. Варені яйця розділяємо на білки та жовтки. Жовтки натираємо шаром, поливаємо майонезом, потім натираємо сир та білки.
