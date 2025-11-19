Готується за 20 хвилин, а смак, як у найкращому ресторані: рецепт святкового салату "Перший сніг"
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 1738
Якщо ви шукаєте гідну альтернативу звичній "Мімозі" чи "Олів’є", приготуйте цей салат
Святковий стіл неможливо уявити без особливих салатів. Раніше ми ділились новим рецептом "Шуби", а тепер пропонуємо спробувати приготувати не менш смачний та апетитний салат з курки, яєць та маринованої цибулі "Перший сніг".
Як його готувати, розповіли на кулінарному сайті "Господинька". Щоб салат вийшов акуратним і багатошаровим, натирайте інгредієнти на дрібній тертці та наносіть майонез тонкою сіткою. Перед подачею дайте страві настоятися — так смак стане більш гармонійним.
Інгредієнти:
- 4 варених картоплини;
- 1 варене куряче філе;
- 2 мариновані огірки;
- 6 варених яєць;
- 200 грамів твердого сиру;
- 2 столові ложки гірчиці у зернах;
- 200 грамів майонезу;
- чорний кунжут для прикраси;
Для маринованої цибулі:
- 1 цибулина;
- пів чайної ложки солі;
- 1 чайна ложка цукру;
- 3 столові ложки оцту;
- 150 мілілітрів окропу.
Етапи приготування
- Спочатку маринуємо цибулю: чистимо, нарізаємо, заливаємо окропом, додаємо решту інгредієнтів та залишаємо на 20 хвилин.
- Картоплю натираємо, змащуємо гірчицею та майонезом – це 1 шар.
- Далі викладаємо нарізану кубиками курку та цибулю, робимо сіточку з майонезу.
- Варені яйця розділяємо на білки та жовтки. Жовтки натираємо шаром, поливаємо майонезом, потім натираємо сир та білки.